5 فعاليات جديدة في «إكسباند نورث ستار 2025»

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن خمس فعاليات جديدة ستسهم في إثراء أجندة الدورة العاشرة من معرض «إكسباند نورث ستار» أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في «دبي هاربر» من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

وذكرت الغرفة في بيان أمس، أن قائمة الفعاليات الجديدة تضم كلاً من: «منصة سكيل إكس» لانطلاقة الشركات الناشئة، و«منطقة تكنولوجيا المستهلك»، و«التأثير الأخضر لنورث ستار»، و«قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط إفريقيا»، و«منتدى الأصول الرقمية»، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تشكل إضافة نوعية إلى منظومة «إكسباند نورث ستار»، حيث تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التمويل، وفتح آفاق جديدة للتعاون ضمن مجتمع التكنولوجيا العالمي.

ويجمع «إكسباند نورث ستار 2025» نخبة المؤسسين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص النمو في دبي إلى جانب إمكانية الارتقاء بمستقبل الاقتصاد الرقمي.

وتشهد النسخة العاشرة من المعرض استمرار برامجه الأكثر تأثيراً، ومنها «تحدي سوبرنوفا 2.0»، أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، والتي تستقطب مجدداً شركات عالمية ناشئة ذات تأثير كبير بمجموع جوائز يبلغ 200 ألف دولار. ويواصل الحدث التزامه بدعم المواهب الشابة عبر مبادرات مخصصة، أبرزها فعالية «رواد الأعمال الشباب» (YouthX) ومبادرة رواد الأعمال الإماراتيين (Emaratipreneur)، الهادفتان إلى تمكين الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المحليين، كما تمتد فعاليات «إكسباند نورث ستار» إلى ما بعد انتهاء الجلسات عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات المصممة لتعزيز فرص التواصل والتعاون.