16.9 مليار درهم التصرفات الأسبوعية لعقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال أسبوع، نحو 16.99 مليار درهم، بعد تنفيذ 6120 صفقة. وتضمنت التصرفات مبيعات عقارية بقيمة 13.75 مليار درهم، توزّعت بواقع 4439 مبايعة لوحدات سكنية، و186 مبايعة لمبانٍ، و441 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 5066 صفقة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وسجلت الرهون العقارية 856 معاملة، بقيمة 2.38 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 867.84 مليون درهم.

وتصدرت «المركز التجاري الثانية» المناطق من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ913.32 مليون درهم، تلتها منطقة «الخليج التجاري» بنحو 792.87 مليون درهم، و«مجمع دبي للاستثمار الثاني» 781.46 مليون درهم، و«نخلة جميرا» 713.7 مليون درهم، ثم منطقة «جميرا فيلج سركل» مسجلة 594.81 مليون درهم. بدورها، حلّت منطقة «مجمع دبي للعلوم التقنية» سادسة بـ441.82 مليون درهم، تلتها «مدينة المطار» بـ401.79 مليون درهم، و«نخلة ديرة» بـ388.9 مليون درهم، و«اليفرة 1» بـ374.14 مليون درهم، وعاشرة جاءت منطقة «مدينة دبي الملاحية» بـ281.96 مليون درهم. وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.32 مليار درهم، بعد تنفيذ 975 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.87 مليار درهم.