أسهم الإمارات تستقطب سيولة بقيمة 3.9 مليارات درهم

أنهت أسواق الأسهم المحلية، تعاملات اليوم الجمعة في المنطقة الخضراء، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.745%، وزاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.288%، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراجعة فوتسي راسل نصف السنوية لمؤشراتها.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات اليوم عند مستوى 6023.21 نقطة، فيما أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند 10128.14 نقطة.

واستقطبت الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية، سيولة جاوزت 3.92 مليار درهم، موزعة بواقع 990.615 مليون درهم في سوق دبي المالي، و2.933 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت «فوتسي راسل»، قد أعلنت عن نتائج مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، على أن يتم تنفيذ التغييرات بإغلاق جلسة اليوم الجمعة 19 من سبتمبر.

وشملت المراجعة إجراء عدد من التعديلات على الأسهم الإماراتية، أبرزها إضافة شركتي «أدنوك للغاز» و«بريسايت» إلى مؤشر الشركات الكبيرة.

وارتفع رأس المال السوقي لسوق دبي المالي، إلى نحو 1.029 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم الجمعة، مقارنة مع 1.025 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس الخميس، بمكاسب بلغت نحو 4 مليارات درهم.

وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 31 شركة، وهبوط أسهم 20 شركة، وثبات أسعار أسهم 11 شركة في سوق دبي المالي.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة جاوزت 1% إلى 14.05 درهماً، وبنك دبي التجاري بنسبة 0.84% إلى 9.57 درهم، و «إعمار للتطوير» بنسبة 4.86% إلى 15.1 درهم.

كما ارتفع رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 3.128 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم الجمعة، مقارنة مع 3.120 تريليون درهم في نهاية تعاملات أمس الخميس، بمكاسب بلغت نحو 8.6 مليار درهم.

وشهدت جلسة اليوم، ارتفاع أسهم 39 شركة، وانخفاض أسهم 34 شركة، وثبات أسهم 15 شركة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وارتفع سهم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بنسبة 2.8% عند 23.5 درهماً، و «بريسايت» بنسبة 2.9% عند 3.52 درهم، و «أدنوك للغاز» 1.46% عند 3.47 درهم.