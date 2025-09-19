5 فعاليات جديدة تثري أجندة الدورة العاشرة من معرض "إكسباند نورث ستار"

كشفت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن 5 فعاليات جديدة ستساهم في إثراء أجندة الدورة العاشرة من معرض "إكسباند نورث ستار" أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.

وتضم قائمة الفعاليات الجديدة ضمن أجندة "إكسباند نورث ستار 2025" كلاً من: "منصة سكيل إكس ScaleX" لانطلاقة الشركات الناشئة، و"منطقة تكنولوجيا المستهلك"، و"التأثير الأخضر لنورث ستار"، و"قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا"، و "منتدى الأصول الرقمية"، وتُشكل هذه الفعاليات الجديدة إضافة نوعية إلى منظومة "إكسباند نورث ستار"؛ حيث تهدف إلى دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز فرص التمويل، وفتح آفاق جديدة للتعاون ضمن مجتمع التكنولوجيا العالمي. ويجمع المعرض نخبة المؤسسين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف فرص النمو في دبي إلى جانب إمكانية الارتقاء بمستقبل الاقتصاد الرقمي.

منصة "سكيل إكس ScaleX" لانطلاقة الشركات الناشئة

تشكل منصة "سكيل إكس" البرنامج الرسمي لدعم نمو الشركات ضمن فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" دبي 2025، حيث يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على 100 من أسرع شركات التكنولوجيا نمواً على مستوى العالم، وتوفير فرص حقيقية لتوسّعها داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط. ويجمع البرنامج، المكرس لتسريع وصول شركات التكنولوجيا الناشئة إلى الأسواق، بين الجلسات الافتراضية والتفاعل المباشر خلال الحدث، لربط هذه الشركات بمستثمرين وشركاء استراتيجيين يدعمون توسعها العالمي.

"منطقة تكنولوجيا المستهلك Consumer Tech Zone"

وتأتي "منطقة تكنولوجيا المستهلك" لتوفّر منصة داعمة لانطلاق الشركات الناشئة الأكثر إبداعاً في قطاع المنتجات التكنولوجية الاستهلاكية، حيث تسلط الضوء على الجيل الجديد من رواد الأعمال الذين يطورون تقنيات الواقع المعزز والافتراضي، والمعدات الطبية الذكية، وحلول أنماط الحياة، والمنتجات المتصلة بالإنترنت. وتضم هذه المنطقة شركات ناشئة جاهزة للعرض التجريبي تحظى بدعم مسرّعات أعمال مرموقة، وبرامج ابتكار حكومية، ومراكز متخصصة بالتكنولوجيا العميقة، مما يجعلها نافذة على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المستهلك على مستوى العالم.

"التأثير الأخضر لنورث ستار North Star Green Impact"

وتسلّط المنطقة الجديدة المخصصة للاستدامة تحت مسمى "التأثير الأخضر لنورث ستار"، الضوء على الشركات الناشئة التي تقود مسيرة الابتكار لمواجهة التحديات المناخية والبيئية. ومن الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري، إلى تقنيات المياه والتنقل المستدام، تجمع هذه المنصة رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الخضراء مع مستثمرين مؤثرين، ومشترين حكوميين، وشركاء استراتيجيين يتشاركون الاهتمام بقضايا المناخ.

ويأتي إطلاق هذه المنطقة في وقت يشهد فيه قطاع تكنولوجيا المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زخماً متسارعاً، مدعوماً بزيادة استثمارات رأس المال الجريء بنسبة 40% في عام 2023.

"قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط وأفريقيا Deeptech MEA Summit"

تشكل "قمة التكنولوجيا العميقة في الشرق الأوسط أفريقيا" منصة رئيسية للتقنيات المتقدمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع بين روّاد الأعمال من أصحاب الرؤى المستقبلية، والباحثين الرواد، وقادة التكنولوجيا، والجهات الحكومية التي تتبنى فكر المستقبل بهدف دفع عجلة الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمّية، والروبوتات، وغيرها. وتساهم القمة في بناء منظومة حيوية تُمكّن التكنولوجيا العميقة من التوسع والنمو، من خلال التصدي للتحديات، وعقد الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الموارد التي تُسرّع الأثر الإيجابي على كافة المستويات.

"منتدى الأصول الرقمية Digital Assets Forum"

يجمع "منتدى الأصول الرقمية" نخبة من الخبراء العالميين لاستكشاف التحوّلات الجذرية في البنية التحتية للقطاع المالي، ويناقش المنتدى أبرز القضايا المحورية التي تُشكّل ملامح العصر الجديد للنظام المالي العالم، من العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية إلى الأصول المرمّزة، مرورًا بإدارة المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي،

برامج مميزة تعود إلى الواجهة

وتشهد النسخة العاشرة من المعرض استمرار برامجه الأكثر تأثيراً، ومنها تحدي سوبرنوفا 2.0 / Supernova Challenge 2.0"، أضخم مسابقة عالمية للشركات الناشئة، والتي تستقطب مجدداً شركات عالمية ناشئة ذات تأثير كبير بمجموع جوائز يبلغ 200 ألف دولار أمريكي. وبدورها تعود "منصة الشركات Corporate Arena" في نسختها الثانية عقب النجاح الكبير الذي حققته في نسختها الأولى، لتوفّر ملتقى حصرياً يجمع قادة الشركات مع المؤسسين والمستثمرين، بهدف بناء شراكات استراتيجية واستكشاف فرص النمو المشتركة.

في الوقت ذاته يعود "منتدى نقل التكنولوجيا والابتكار Tech Transfer Innovation Forum" لسد الفجوة بين البحث العلمي ومتطلبات الأعمال، من خلال ربط الأوساط الأكاديمية بالعلماء والشركات الناشئة للارتقاء بمفاهيم الابتكار القائم على البحث. وتعود إلى الساحة أيضاً عدة فعاليات متخصصة، بما في ذلك "ماركتنغ مينيا Marketing Mania"، المؤتمر المتخصص بتكنولوجيا التسويق والذي يجمع المؤسسين وكبار مديري التسويق لاستكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي وسرد القصص الإبداعية في بناء علامات تجارية مؤثرة.

ويواصل الحدث التزامه بدعم المواهب الشابة عبر مبادرات مخصصة، أبرزها فعالية "رواد الأعمال الشباب" (YouthX) ومبادرة رواد الأعمال الإماراتيين (Emaratipreneur)، الهادفتين إلى تمكين الجيل الجديد من المبتكرين ورواد الأعمال المحليين. كما تمتد فعاليات "إكسباند نورث ستار" إلى ما بعد انتهاء الجلسات عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات المسائية المصممة لتعزيز فرص التواصل والتعاون.

وتعكس كل هذه الإضافات التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم نجاح المنظومة الرقمية المتقدمة في دبي، وتعمل على تعزيز تحوّل الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، حيث يشكل "إكسباند نورث ستار" إحدى أبرز ركائز الاستراتيجية التي تتبعها الغرفة لتحقيق طموحات الإمارة بأن تصبح مركزاً عالمياً رائداً للابتكار والتكنولوجيا، ولعب دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الإمارة والعالم.