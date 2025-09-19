«فلاي دبي» تدشن رحلاتها المباشرة إلى مولدوفا

دشّنت شركة «فلاي دبي» رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة المولدوفية كيشيناو، لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة إلى مولدوفا.

وأفادت الناقلة، في بيان، أمس، بأنه تم استقبال رحلتها الافتتاحية عند هبوطها في مطار «يوجين دوغا» الدولي في كيشيناو، أول من أمس، برشاشات المياه التقليدية، وكان في استقبالها كبار مسؤولي المطار برئاسة المدير العام للمطار، سيرجيو سبويالا.

وأوضحت أنه يتم تشغيل الرحلات إلى مطار كيشيناو الدولي مرتين أسبوعياً، يومَي الأربعاء والأحد، انطلاقاً من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي، وهي ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة «طيران الإمارات»، ما يوفر للمسافرين خيارات أكثر لرحلات الربط والمتابعة عبر مركز دبي الدولي للطيران،. وتبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى كيشيناو من 8000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1600 درهم، بينما تبدأ أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار كيشيناو إلى مطار دبي الدولي من 2000 يورو، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 380 يورو.

وقال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»، جيهون أفندي: «بصفتها أحدث بواباتنا إلى أوروبا، توفر مولدوفا لمتعاملينا خيارات أوسع لاستكشاف وجهات لم تكن تحظى بخدمات طيران كافية سابقاً، كما يعكس هذا التزامنا بتسهيل حركة التجارة والسياحة، مع توفير خيارات سفر مريحة ومتنوعة لمسافرينا من دولة وعبر شبكتنا».

من جهته، قال سبويالا: «يُعدّ إطلاق هذه الرحلة إنجازاً مهماً لمطارنا ولمولدوفا، إذ يتيح فرصاً جديدة للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي. وتُعزز هذه الشراكة دورنا كبوابة رئيسة في المنطقة، وتوفر لمسافرينا ربطاً أوسع بالشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بين مولدوفا ودولة الإمارات».