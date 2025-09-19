تعاون بين غرف دبي و«الإمارات للتنمية» لدعم الشركات الناشئة

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف تعزيز دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تمويلية، بما يشمل تمويل المشروعات الجديدة والمشروعات القائمة، إلى جانب تمويل النفقات الرأسمالية للشركات.

وأفاد بيان، أمس، بأن المذكرة تنصّ على التعاون في المبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية والنمو والنجاح طويل الأمد لمجتمع الأعمال في دبي، وتيسير عملية تأسيس الأعمال في الإمارة عبر تسهيل إنشاء الحسابات المصرفية للشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وستتعاون غرف دبي مع مصرف الإمارات للتنمية على تطوير حلول مصرفية مصممة خصيصاً لدعم الاحتياجات المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية بما يسهم في نموها، كما ستتم دراسة توفير معاملة تفضيلية في رسوم الحسابات المصرفية للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي.

وقال نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «نحرص على توفير بيئة أعمال داعمة لنمو فئات الشركات كافة بما يشمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر مواصلة العمل لتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لمواكبة متطلبات القطاع الخاص المحلي، وتعزيز تنافسيته ودعم قدرته على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للأعمال، مصرف الإمارات للتنمية، شاكر زينل: «سيوسّع المصرف نطاق الوصول إلى حلول تمويل مخصّصة، بما في ذلك تمويل رأس المال العامل وتمويل النفقات الرأسمالية، إلى جانب دعم تمويل التجارة وخدمات مصرفية ذات قيمة مضافة».