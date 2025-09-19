مستهلكون: عروض «دائمة» تُخفّض الأسعار بنِسَب تفوق 51%

قال مستهلكون إن منافذ بيع دأبت، خلال الفترة الأخيرة، على طرح تخفيضات دائمة على سلع أساسية وغير أساسية لعلامات تجارية، تجاوزت خمس علامات في وقت واحد، ما يتيح للمستهلكين الاختيار وفقاً لميزانياتهم، ويدعم شراء هذه السلع بأسعار مناسبة، لاسيما أن الانخفاض في بعض السلع وصل إلى 51%.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن التخفيضات تضمنت سلعاً، مثل الدجاج الطازج، والأرز، والزيوت، والمناديل الورقية، وسوائل غسل الصحون، والمنظفات، ومساحيق الغسيل، والعصائر، ومعجون الأسنان، والشامبو، مطالبين بتوسيع دائرة العروض الدائمة، لتضم سلعاً غير مشمولة بالعروض بشكل متكرر، مثل اللحوم المبرّدة، وبيض المائدة، والحليب، والألبان، والبقوليات، والطحين، وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ومنتجات العناية بالأطفال.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفَذي بيع لـ«الإمارات اليوم»، إن شدة المنافسة وتعدد العلامات التجارية المحلية والمستوردة من السلعة نفسها، مع تقارب أسعار هذه السلع، عوامل رئيسة دعمت التخفيضات الدائمة والمتكررة عليها.

وأوضحا أن منافذ البيع تتيح خيارات عدة أمام المستهلكين عبر طرح تخفيضات دائمة وبنسب كبيرة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع منتجي وموردي هذه السلع، ما يصب في مصلحة المستهلكين عبر توفير السلع بأسعار أقل، ويدعم المنتجين والموردين عبر ارتفاع المبيعات.

عروض دائمة

وتفصيلاً، قال المستهلك، أحمد عرفان إن «منافذ بيع طرحت خلال الفترة الأخيرة عروض تخفيضات دائمة على بعض السلع الأساسية وغير الأساسية مع تنويع العلامات المشمولة في التخفيضات، ما يساعد على الشراء بأسعار مناسبة».

وأضاف أن التخفيضات المتكررة شملت عدداً من العلامات التجارية من الدواجن الطازجة المحلية والمستوردة، يتجاوز خمس علامات في الوقت نفسه، بنسب تخفيضات تراوح بين 15 و20%، ما يتيح خيارات أمام المستهلكين، وفقاً للسعر والجودة.

وأوضح عرفان أن هناك منافذ بيع تطرح كذلك عروضاً دائمة على أصناف عدة من سوائل غسيل الصحون، حيث انخفض سعر نوع منها في العرض (حجم 600 ملل للعبوتين) من 24 درهماً إلى 12.90 درهماً بانخفاض يفوق 46%، كما انخفض سعر عبوة من نوع آخر بحجم 1.5 لتر من 32 درهماً إلى 23 درهماً، بانخفاض يفوق 28%، فضلاً عن تخفيضات على عدد من المنظفات بنسب تراوح بين 20 و35%.

وطالب بطرح عروض مماثلة على بعض السلع التي يندر وجود تخفيضات عليها، مثل البيض، والحليب، والألبان.

من جانبه، قال المستهلك نور نبيل إن منافذ بيع دأبت خلال الفترة الأخيرة على طرح عروض تخفيضات بشكل دائم ومتكرر على عدد من العلامات التجارية في آن واحد، شملت سلعاً أساسية وغير أساسية، مع تنويع في العلامات التجارية المشمولة بالعروض في أحيان كثيرة، ما يساعد المستهلكين على الاختيار بأسعار معقولة.

وأوضح أن منافذ البيع طرحت عروضاً دائمة ومتكررة على علامات أو أصناف عدة من الأرز (البسمتي) والتقليدي تصل إلى أربع علامات تجارية في آن واحد، بتخفيضات تراوح بين 10 و25%، كما شملت تخفيضات المناديل الورقية أكثر من ثلاثة علامات في الوقت ذاته، إذ انخفض سعر نوع منها من 13.50 درهماً إلى 6.50 دراهم بانخفاض جاوز 51%، فيما انخفض سعر نوع آخر من 27 درهماً إلى 15 درهماً بانخفاض نسبته 44.4%، وسعر صنف ثالث من 17 إلى 11 درهماً بانخفاض فاقت نسبته 35%.

وطالب بأن تشمل التخفيضات الدائمة والمتكررة أنواعاً من اللحوم المبردة، التي تقل العروض عليها، وإن حدثت، فتكون على أنواع محدودة.

في السياق نفسه، قالت المستهلكة عزة خليفة، إن عروض التخفيضات شملت أصنافاً عدة من الزيوت ضمن أربع علامات تجارية، أو أكثر في الوقت نفسه بتخفيضات تصل إلى 20%، فضلاً عن طرح تخفيضات على أنواع عدة من مساحيق الغسيل ومعاجين الأسنان والشامبو والعصائر بنسب تصل إلى 40%، ما يساعد على الاختيار وفقاً لتفضيلات المستهلكين.

وأكّدت أهمية توسيع دائرة العروض على سلع لا تشملها العروض إلا قليلاً، مثل البقوليات، والطحين، وبعض أصناف الخضراوات والفواكه، ومنتجات العناية بالأطفال.

تخفيضات مستمرة

في المقابل، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، إدريس إبراهيم، إن «شدة المنافسة بين بعض العلامات التجارية، فضلاً عن كثرة العلامات من بعض السلع في الأسواق، يدعمان طرح تخفيضات دائمة وبنسب كبيرة».

وأضاف أن هذه العروض تصب في مصلحة المستهلكين عبر توفير السلع بأسعار أقل، وتدعم المنتجين والموردين عبر ارتفاع المبيعات نتيجة للعروض المُخفّضة.

من جانبه، اعتبر المسؤول في منفذ بيع آخر، علي داوود، أن المنافسة الشديدة، وتقارب أسعار العلامات التجارية من السلع نفسها، يجعلان طرح التخفيضات عنصراً رئيساً حاسماً يشجع على شراء علامة معينة، لاسيما مع تقارب الجودة.

• المنافسة، وتعدد العلامات التجارية المحلية والمستوردة من السلعة نفسها، مع تقارب أسعار هذه السلع، عوامل رئيسة دعمت التخفيضات الدائمة والمتكررة عليها.