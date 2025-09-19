اليوم.. بدء تسليم إصدارات «آيفون 17» في أسواق الدولة

تبدأ متاجر شركة «أبل» الأميركية في أسواق الدولة، ومتاجر أجهزة إلكترونية، اليوم، تسليم إصدارات هواتف «آيفون 17» الجديدة، وذلك للمتعاملين الذين أجروا حجوزات مسبقة.

وكانت منافذ «أبل» في دبي وأبوظبي - إضافة إلى شركتَي تشغيل خدمات الاتصالات في الدولة، ومتاجر إلكترونيات - أتاحت الحجز المسبق للمستهلكين ابتداء من 12 سبتمبر الجاري.

وتشمل عمليات التسليم جميع الإصدارات التي أعلنتها «أبل» خلال الحدث السنوي، الذي أقامته في التاسع من سبتمبر الجاري، وأبرزها: «آيفون 17»، و«آيفون 17 برو»، و«آيفون 17 برو ماكس»، إضافة إلى هاتف «آيفون إير»، بتقنيات حديثة غير مسبوقة.

وتضمنت أبرز التقنيات التي دعمت بها «أبل» منتجاتها من الهواتف الجديدة: رفع أداء المعالج ليكون من نوعية «إيه 19» و«إيه 19 برو» بدلاً من شرائح معالجَي «إيه 18» و«إيه 18 برو» في الإصدارات السابقة، ما يوفر أداء أسرع، وكفاءة أكبر في الطاقة، إضافة إلى زيادة طبقة الحماية من الخدوش عبر نظام درع السيراميك «شيلد 2» في الهواتف، ليوفر مقاومة خدوش أعلى بثلاث مرات مقارنة بالإصدارات السابقة.

وتشمل أبرز المتغيّرات التي أعلنتها «أبل»، للمرة الأولى، إطلاق الهاتف الأكثر نحفاً في تاريخ إصداراتها تحت اسم «آيفون إير» بسُمك لا يتجاوز 5.6 ملليمترات فقط، وبشاشة قياس 6.5 بوصات، ومنفذ كاميرا خلفية واحدة فقط مقارنة بإصدارات هواتف «آيفون» الأخرى، وبقوة 48 ميغابيكسل، لكنها توفر خيارات تصوير متعددة.

وكانت «أبل» كشفت، في التاسع من سبتمبر، عن مجموعة من إصداراتها الجديدة، التي تشمل الجيل الجديد من الساعات وهواتفها من سلسلة «آيفون 7».