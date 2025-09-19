الغرف الفندقية في دبي تسجل أداء قياسياً خلال النصف الأول      

سجل متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي مستويات قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري، تعد الأعلى منذ نحو تسع سنوات، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، أخيراً.

وبحسب البيانات المجمعة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن متوسط العائد على الغرفة الفندقية الواحدة في دبي بلغ 471 درهماً، في نهاية يونيو من العام الجاري، مقابل 439 درهماً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت أكثر من 7%.

وواصلت السوق الفندقية في دبي تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات (الإشغال والعائد والسعر اليومي، فضلاً عن عدد الليالي)، على الرغم من دخول آلاف الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مقارنة بمستويات النصف الأول من عام 2017، ما يشير إلى قوة الطلب السياحي على الإمارة.

ويعكس الأداء الحالي أفضل نتيجة خلال تسع سنوات، مع الإشارة إلى أن عدم توافر بيانات أقدم من 2017 يجعل هذا الرقم هو الأعلى المُسجل حتى الآن، كما أنه يعد قياسياً.

وتأتي العائدات القوية في دبي والنمو القوي طوال تسع سنوات، على الرغم من الزيادة الكبيرة في حجم السوق الفندقية، حيث كان عدد الغرف الفندقية في دبي، بنهاية أبريل 2017، يصل إلى نحو 104 آلاف غرفة، لترتفع إلى أكثر من 152.5 ألف غرفة في عام 2025، أي بمعدل يصل إلى 48.5 ألف غرفة فندقية إضافية تقريباً دخلت السوق خلال هذه الفترة.

وقال المدير العام لفندق «تماني مارينا»، وليد العوا: «سجلت السوق الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري أداءً استثنائياً على جميع المستويات، سواء من حيث نسب الإشغال أو متوسط العائد على الغرفة أو حجم الطلب الكلي، ما يعكس جاذبية الإمارة المتنامية كوجهة سياحية عالمية المستوى».

وأضاف: «شهدنا نمواً ملحوظاً في متوسط العائد على الغرفة الفندقية، والذي وصل إلى مستويات قياسية، وهو مؤشر واضح على قوة السوق وحجم الطلب الكبير، بالتزامن مع ارتفاع متواصل في معدلات التدفق السياحي ومن مختلف الأسواق العالمية إلى دبي».

وبيّن العوا أن ما يميز دبي هو قدرتها على الحفاظ على مستويات أداء مرتفعة طوال العام، مدعومةً ببنية تحتية سياحية متكاملة، وتنوع هائل في خيارات الإقامة التي تلبي مختلف الشرائح من الزوار، بدءاً من الفنادق الاقتصادية إلى العلامات الفاخرة ذات الخمس نجوم، مشيراً إلى أن هذا التنوع، إلى جانب الفعاليات العالمية المستمرة والبنية التحتية المتميزة، يعزز من جاذبية الإمارة، ويجعلها في مقدمة خيارات السفر، سواء للسياحة الترفيهية أو لسياحة الأعمال.

وذكر العوا أن دبي وجهة عالمية بارزة على خريطة السياحة الدولية، وضمن قائمة أكثر مدن العالم زيارة، وتمتاز سوقها الفندقية المزدهرة بالقدرة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتوفر فرصاً متجددة للنمو والتوسع، مضيفاً: «نتطلع إلى النصف الثاني من العام بتفاؤل كبير، ونتوقع مستويات أداء أقوى، خصوصاً مع بدء موسم الفعاليات الكبرى، واستمرار تدفق الزوار من مختلف أنحاء العالم».

• %7 زيادة في متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي إلى 471 درهماً، بنهاية يونيو 2025.

• السوق الفندقية في دبي تواصل تسجيل معدلات أداء قوية في مختلف المؤشرات، رغم دخول آلاف الغرف الجديدة إلى السوق.