«المركزي» يخفّض الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2022

للمرة الأولى منذ مارس 2022 خفض المصرف المركزي، مساء أول من أمس، سعر الفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة أساس، تزامناً مع خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي)، بسبب سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وجاء الخفض متماشياً مع التوقعات بعد 11 مرة متتالية من الرفع، أعقبها ثماني مرات من «التثبيت»، تخللها رفع لمرة واحدة.

وقال خبير مصرفي لـ«الإمارات اليوم» إن من شأن خفض سعر الفائدة، تقليل أقساط التمويل العقاري الحالية بمعدل يراوح بين 160 و180 درهماً شهرياً لكل مليون درهم تمويل على فترة 25 سنة.

وتفصيلاً، خفض المصرف المركزي، مساء أول من أمس، سعر الفائدة الرئيسة بواقع 25 نقطة أساس، وذلك للمرة الأولى من مارس 2022، بعد 11 مرة متتالية من الرفع، أعقبها ثماني مرات من التثبيت تخللها رفع لمرة واحدة.

وقال «المركزي»، في بيان، إنه قرر خفض «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ25 نقطة أساس، من 4.40% إلى 4.15%، وذلك اعتباراً من أمس، الموافق 18 سبتمبر.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ25 نقطة أساس، في اجتماعه الذي عُقد أول من أمس.

كما قرر «المركزي» الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، من خلال التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الموقف العام للسياسة النقدية، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد عرفات، إن خفض سعر الفائدة من شأنه زيادة الطلب على التمويلات المختلفة، لاسيما العقارية، كما يحفز بقية أنواع التمويل، موضحاً أن أقساط التمويل العقاري الحالية ستقل بمعدل يراوح بين 160 إلى 180 درهماً شهرياً لكل مليون درهم تمويل على مدة 25 سنة، طالما جاوزت سنوات التثبيت المتفق عليها مع البنك الممول أول ثلاث أو خمس سنوات.

وأشار عرفات إلى أن سعر «الإيبور» (سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك) شهد، على مدار السنوات الماضية، ارتفاعاً كبيراً، كما تم أيضاً تثبيته مرات عدة، ثم جاء الخفض الأول بواقع 25 نقطة أساس، وهي نسبة بسيطة، وإن وافقت التوقعات.

