«إنفستوبيا العالمية» تطلق أول حواراتها في هونغ كونغ

انطلقت في هونغ كونغ، أمس، أول نسخة من حوارات «إنفستوبيا العالمية»، لتسليط الضوء على الاتجاهات العالمية الحديثة للاستثمار والتمويل، ودورها في تعزيز نمو واستدامة الاقتصادات، ومناقشة تعزيز حضور الشركات الإماراتية في الأسواق الآسيوية، وكذلك القوى المحركة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، والأسواق الأسرع نمواً في منطقة آسيا والشرق الأوسط.

وبحثت الفعالية التي نظمتها «إنفستوبيا»، أمس، برئاسة وكيل وزارة الاستثمار، محمد عبدالرحمن الهاوي، ووزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بول تشان مو- بو، وبالشراكة مع بنك «HSBC»، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وهونغ كونغ في قطاعات الاقتصاد الجديد، والسياحة والسفر، وريادة الأعمال، والنقل، والتكنولوجيا، والابتكار، والخدمات اللوجستية والمالية، وخلق فرص جديدة أمام الشركات في الجانبين، ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريح له بهذه المناسبة، إن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وهونغ كونغ يشهد نمواً متواصلاً، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الإماراتية الصينية المتميزة، لاسيما أن الإمارات تعد بوابة استراتيجية مهمة لتوسع الشركات الصينية والآسيوية نحو الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومكانتها الاقتصادية باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار، وكذلك امتلاكها شبكة واسعة من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، ما أسهم في ارتفاع عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات إلى أكثر من 1.355 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025.

وأشار إلى أن عدد الشركات من هونغ كونغ التي تعمل في الأسواق الإماراتية بلغ 607 شركات، بنهاية يوليو 2025، وبنسبة نمو جاوزت 20%، مقارنةً بنهاية يوليو من العام الماضي.

من جانبه، أكد وزير المالية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بول تشان مو- بو، أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية بين هونغ كونغ والإمارات، وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.