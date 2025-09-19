%10 نمواً في عدد الشركات الإيطالية المسجلة لدى «دبي للسلع المتعددة»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة الأعمال الدولية والمساهم في تحفيز تدفق التجارة العالمية عبر دبي، تسجيله نمواً بنسبة نحو 10% في عدد الشركات القادمة من إيطاليا، خلال الشهور الـ12 الماضية، ليجاوز بذلك إجمالي عددها 530 شركة إيطالية.

وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اختتام المركز أحدث جولاته الترويجية ضمن سلسلته «وجد من أجل التجارة»، في مدينتَي نابولي وباليرمو، التي خُصِّصت لتعزيز الروابط التجارية الإقليمية بين دبي وجنوب إيطاليا، وجرى خلال الجولة تعريف أكثر من 260 من قادة الأعمال الإيطاليين بالمكانة التي تحتلها دبي مركزاً عالمياً للتجارة والابتكار، فضلاً عن الدور المحوري الذي يضطلع به مركز دبي للسلع المتعددة في دعم الشركات من جميع أنحاء العالم لتأسيس أعمالها، وربطها بسلاسة ضمن سلاسل القيمة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «في ظل العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ومع وصول حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وإيطاليا إلى 14 مليار دولار في عام 2024، شهد المركز نمواً بنحو 10% في عدد الشركات الإيطالية خلال الشهور الـ12 الماضية».

وأضاف: «تؤكد جولاتنا الترويجية الأخيرة ضمن سلسة (وجد من أجل التجارة) في نابولي وباليرمو هذا الزخم القوي، وتُبرز الإمكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز التجارة والاستثمار على المستوى الإقليمي بين دبي وجنوب إيطاليا. فأوجه التكامل بيننا واضحة وجلية، إذ إن المنطقتين تُمثّلان بوابتين استراتيجيتين لقارتيهما، وتتمتعان بموانئ وخدمات لوجستية عالمية المستوى، كما تحتضنان سلعاً وصناعات ذات شهرة عالمية، بدءاً من القهوة والأغذية الزراعية، وصولاً إلى الطاقة والمعادن والأحجار الكريمة».

وتابع: «مع وجود ما يزيد على 500 شركة إيطالية تمارس أعمالها بنجاح انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تعزيز المزايا التنافسية التي نقدمها، وترسيخ مكانتنا وجهةً مفضلةً في دبي للشركات الإيطالية الراغبة في تأسيس أعمالها وتوسيع نطاقها والوصول إلى الأسواق العالمية عالية القيمة».