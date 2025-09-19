اتفاقية للاعتراف المتبادل بصناديق الاستثمار بين الإمارات وهونغ كونغ

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية، هي الأولى من نوعها، للاعتراف المتبادل بصناديق الاستثمار وشركات إدارة الاستثمار بين الجانبين.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذه المذكرة تمثل علامة فارقة في تاريخ التعاون المالي بين الشرق الأوسط وآسيا، وتهيئ الطريق لآفاق جديدة من النمو والابتكار.

وتعزز المذكرة أواصر التعاون التنظيمي بين المركزين الماليين، وتقلل من ازدواجية المتطلبات، ما يسرع الوصول إلى الأسواق عبر الحدود، ويوسع فرص الاستثمار، كما تشمل المذكرة - إلى جانب الاعتراف المتبادل وتعزيز التعاون المستدام في الأسواق المالية الدولية - جوانب متعددة للتعاون بين الهيئتين، بما في ذلك تبادل المعلومات، والزيارات الميدانية عبر الحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التنظيمية.

وتعد مذكرة التفاهم خطوة استراتيجية لتعميق التعاون المالي الدولي، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الثقة بين الأسواق المالية العالمية، كما تؤكد الإمارات وهونغ كونغ من خلال هذا التعاون التزامهما برسم مستقبل مالي مستدام، مبتكر، وآمن، يعكس مكانة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والاستثمار.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وليد العوضي: «تمثل هذه الشراكة مع هونغ كونغ نقطة تحول تعيد تعريف مشهد الاستثمار العالمي، وتفتح فرصاً غير مسبوقة أمام المستثمرين للانخراط مع أحد أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم».

نحن ملتزمون بتمكين المستثمرين من خلال نظام استثماري متطور، يعزز الابتكار، ويضع معايير جديدة لأفضل الممارسات الدولية، ويرسخ من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عالمي».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ، جوليا ليونغ: «لقد فتح هذا التعاون المهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع فصلاً جديداً في التعاون التنظيمي بين هونغ كونغ والإمارات، فهو لا يؤكد فقط مكانة المدينة كوجهة مفضلة لصناديق الاستثمار، بل يبرز أيضاً دورها كبوابة رئيسة بين الصين والشرق الأوسط، لاسيما في ظل مشهد عالمي سريع التطور».