«الاتحاد للطيران» تطلق 4 رحلات أسبوعية إلى دمشق

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، أمس، عن إضافة العاصمة السورية دمشق إلى شبكتها العالمية، اعتباراً من يونيو 2026.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذا المسار الجديد يعكس الطلب المتزايد من المسافرين، في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، على رحلات الربط المباشر إلى دمشق.

وتوفر هذه الخدمات الجديدة للمسافرين من سورية وصولاً مباشراً إلى أبوظبي، ومنها إلى شبكة الاتحاد العالمية الواسعة، مع رحلات ربط سلسة عبر مطار زايد الدولي، وستنطلق الرحلات إلى دمشق، في يونيو المقبل، مع أربع رحلات أسبوعية على متن طائرات «الاتحاد للطيران» من طراز «إيرباص A320»، وتضم ثمانية مقاعد في درجة الأعمال، و150 مقعداً في الدرجة السياحية. وأصبحت دمشق الوجهة الـ28 التي تعلن الشركة عن التشغيل إليها خلال العام.