«أمازون» تطلق أول مركز لوجستي لها في أبوظبي

أعلنت شركة «أمازون»، أمس، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، تدشين أول مركز لوجستي لها في إمارة أبوظبي، الذي صُمّم لدعم الخدمات اللوجستية، وتسريع عمليات التوصيل، وسيسهم المركز الجديد في دعم تطوير قطاع تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، إن افتتاح أول مركز لوجستي لـ«أمازون» في أبوظبي، يُشكّل محطة جديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية، وسيسهم تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع «أمازون» في توفير مزيد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي.