مالية دبي تنظّم ملتقى متخصصاً في الاستشراف المالي

تعتزم مالية دبي تنظيم مؤتمر متخصص في مجال الاستشراف المالي، يعد الأول من نوعه في المنطقة، ومن المقرر أن ينعقد «ملتقى حكومة دبي للاستشراف المالي»، عبر الإنترنت، الإثنين المقبل، بمشاركة نخبة من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية في الإمارة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الملتقى يهدف إلى إبراز المبادرات الاستشرافية التي تطلقها مالية دبي، وتوعية الجهات الحكومية بأهمية دمج منهجيات الاستشراف في الإدارة المالية.

وقال المدير العام لمالية دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، إن الملتقى يشكل فرصة لإبراز الدور الريادي لمالية دبي في استشراف مستقبل الإدارة المالية الحكومية.