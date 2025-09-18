«ماجد الفطيم للتجزئة»: لا خطط لإغلاق «كارفور» أو افتتاح «هايبر ماكس» في الإمارات

أكد الرئيس التنفيذي لـ«شركة ماجد الفطيم للتجزئة»، الدكتور غونثر هيلم، عدم وجود خطط لدى المجموعة في الوقت الراهن لإغلاق «كارفور» في السوق الإماراتية، أو افتتاح سلسلة «هايبر ماكس» التي حلّت محل علامة «كارفور» في بعض الدول العربية.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن كل تحدي يولّد بعض الفرص، وأن «ماجد الفطيم للتجزئة» استجابت لزبائنها في البحرين، والكويت، والأردن، وعُمان، عبر تلبية احتياجاتهم بشكل أكبر، والتفاعل معهم أكثر، من خلال التركيز على طرح منتجات وسلع محلية المصدر بأسعار مناسبة.

وأكد أن قرار فتح «هايبر ماكس» في تلك الدول بدلاً من «كارفور» كان قرار المجموعة، لافتاً إلى أن المجموعة افتتحت أخيراً أول سوبرماركت من نوعه للأطفال، وذلك للمرة الأولى في الإمارات، مشيراً إ لى أنه يوفر الأغذية، والألعاب، والترفية، والتسوق للأطفال في آن واحد.

يذكر أن «ماجد الفطيم للتجزئة» تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل سلسلة متاجر «كارفور» في الإمارات.