«طيران الإمارات» ترفع حجم أسطولها إلى 266 طائرة

وأشارت البيانات إلى أن الشركة استلمت تسع طائرات جديدة من طراز «إيرباص 900 - A350»، منذ نوفمبر 2024، كما أضافت خلال عام 2025 وحده، وجهات جديدة عدة، تعكس تنامي الطلب على السفر الدولي، وهي: دا نانغ، وسييم ريب، وشينزن، ودمشق، وهانغتشو.

وتفصيلاً، أظهر أحدث بيانات صادرة عن شركة طيران الإمارات، أن الناقلة باتت تشغل تسع طائرات جديدة من طراز «إيرباص 900 - A350»، منذ أن بدأت في نوفمبر 2024 بتسلّم أولى طائرات هذه الطلبية التي تشمل 65 طائرة.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وتعود إلى بداية سبتمبر الجاري، وصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» - التي تعد أكبر ناقلة دولية في العالم - تحت الخدمة إلى 266 طائرة، منها 254 طائرة ركاب، و12 طائرة لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب 306 طائرات «تحت الطلب».

ووفقاً للبيانات، يضم أسطول «طيران الإمارات» 116 طائرة من طراز العملاقة «إيرباص 380»، فضلاً عن 119 طائرة من طراز «بوينغ 300ER-777»، و10 طائرات من طراز «بوينغ 200LR-777»، و12 طائرة مخصصة للشحن من طراز «بوينغ 777F»، تضاف إليها تسع طائرات «إيرباص 900-A350»، الأحدث ضمن أسطول الناقلة.

أما عدد الطائرات «تحت الطلب» لدى الناقلة فيبلغ 306 طائرات، منها 56 طائرة طراز «إيرباص 900-A350»، و170 طائرة من طراز «بوينغ 9-777»، و35 طائرة من طراز «بوينغ 8-777»، فضلاً عن 15 طائرة من طراز «بوينغ 10-787»، و20 طائرة من طراز «بوينغ 8-787»، إضافة إلى 10 طائرات «بوينغ» مخصصة للشحن الجوي.

وتواصل «طيران الإمارات» تعزيز مكانتها كأكبر ناقلة دولية في العالم، معزّزة أسطولها الحديث وشبكتها الدولية التي تصل إلى مختلف القارات، وتشهد الناقلة نمواً متواصلاً في حجم الأسطول المخصص للركاب والشحن جبناً إلى جنب.

وبحسب أحدث البيانات، تشغّل «طيران الإمارات» رحلات إلى 153 وجهة حول العالم، منها 145 وجهة للركاب وثمانٍ مخصصة للشحن فقط، موزعة على 81 دولة وإقليماً. وخلال عام 2025 وحده، أضافت الشركة وجهات جديدة عدة تعكس تنامي الطلب على السفر الدولي، تشمل: دا نانغ في فيتنام (أُطلقت في الثاني من يونيو)، سييم ريب الكمبودية (الثالث من يونيو)، شينزن الصينية (الأول من يوليو)، والعاصمة السورية دمشق (استؤنفت الرحلات في 16 يوليو)، إضافة إلى هانغتشو في الصين (30 يوليو).

ونجحت «طيران الإمارات» في نقل 53.7 مليون مسافر خلال السنة المالية الأخيرة، مع تحقيق معامل امتلاء مقاعد بلغ 78.9%، ما يبرز الثقة المستمرة بالناقلة ومكانتها كخيار أول للمسافرين عبر مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً.

كما واصلت الشركة دعم التجارة العالمية عبر ذراعها للشحن الجوي، حيث نقلت أكثر من 2.3 مليون طن من البضائع، ما يؤكد دورها المحوري في ربط الأسواق وتسهيل حركة السلع بين القارات.