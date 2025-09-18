«فلاي دبي» تطلق 4 رحلات أسبوعية إلى نيروبي

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، إطلاق رحلات جديدة إلى مطار نيروبي الدولي في كينيا، اعتباراً من 15 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي، بواقع أربع رحلات أسبوعياً.

وذكرت الناقلة، في بيان، أنه إضافة إلى الخدمة الجديدة للعاصمة نيروبي، فإنها سترفع رحلاتها إلى مومباسا لتصبح رحلة يومية، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، ليصل إجمالي رحلات الشركة الأسبوعية إلى كينيا إلى 11 رحلة.

وأضافت أنه سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار نيروبي أيام الإثنين والأربعاء والجمعة والأحد، موضحة أن أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من مطار دبي الدولي إلى نيروبي تبدأ من 4500 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1700 درهم، بينما تبدأ أسعار رحلات الذهاب والعودة لدرجة الأعمال من مطار نيروبي إلى دبي من 2000 دولار، وأسعار الدرجة السياحية الأساسية من 500 دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «تعد كينيا أحد الأسواق المهمة لـ(فلاي دبي)، ونحن سعداء بتعزيز خدماتنا مع إضافة نيروبي وزيادة عدد الرحلات إلى مومباسا».

وأوضح أنه «مع إطلاق رحلات نيروبي أصبحت (فلاي دبي) تخدم الآن 12 وجهة في ثماني دول بالقارة الإفريقية، تشمل: الإسكندرية، وأديس أبابا، والعلمين (موسمية)، وأسمرة، والقاهرة، ودار السلام، وجيبوتي، وعنتيبي، وهرجيسا، ومومباسا، وزنجبار، إضافة إلى نيروبي، حيث تسهل هذه الرحلات من انسيابية رحلات الربط والمتابعة للمسافرين، وتسهم في تسهيل تدفق حركة الأعمال والسياحة بين الإمارات وشرق إفريقيا».

بدوره، قال نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، إفريقيا وشبه القارة الهندية) في «فلاي دبي»، سودهير سريداران: «يسرنا نمو عملياتنا في كينيا مع بدء الرحلات إلى نيروبي والخدمة اليومية إلى مومباسا، التي بدأناها بأربع رحلات أسبوعياً في عام 2024، حيث توفر خدماتنا مع هذا التوسع خيارات أكثر ملاءمة للمسافرين من دولة الإمارات وعبر شبكتنا للوصول إلى كينيا».