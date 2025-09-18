%15 نمواً في حركة الطيران الخاص بـ «دبي الجنوب»

حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في منطقة دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شهد تسجيل 9753 رحلة، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذا الإنجاز يعكس النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، الأمر الذي يُعزز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران و«دبي الجنوب»، خليفة الزفين: «يعكس الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات».

وأضاف: «نحن في مشروع محمد بن راشد للطيران ملتزمون بتوفير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى، تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران، كما نفخر بالثقة التي يوليها شركاؤنا لرؤية دبي وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي في مجال الطيران الخاص».

يذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران، ويقع المشروع ضمن «دبي الجنوب» التي عملت على تطويره ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.