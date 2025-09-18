«العربية للطيران» تزيد رحلاتها إلى بوكيت التايلاندية

أعلنت شركة العربية للطيران، أمس، عن زيادة عدد رحلاتها بين مدينتَي الشارقة وبوكيت التايلاندية، لتصبح ثلاث رحلات يومياً اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.

وذكرت الشركة، في بيان، أنها تشغّل، إضافة إلى بوكيت، رحلات مباشرة من الشارقة إلى بانكوك وكرابي، ما يعزز شبكة وجهات الناقلة في تايلاند.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «تُعد تايلاند واحدة من أبرز الوجهات للمسافرين بغرض الترفيه أو العمل على حد سواء، وتأتي زيادة عدد رحلات بوكيت إلى ثلاث يومياً استجابة للطلب المتنامي الذي نشهده، وتعكس حرصنا على تقديم خيارات أوسع ومرونة أكبر وقيمة مضافة لمتعاملينا».

وأضاف أن «هذا التوسع يعزز السفر الجوي المباشر بين الإمارات وتايلاند، ويُسهم في دعم حركة السياحة والتجارة بين البلدين».