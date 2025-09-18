«إمباور» تستعرض تجربة الإمارات في تبريد المناطق

استعرضت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» تجربة الإمارات في تبريد المناطق، ضمن فعاليات البرنامج الدولي لقيادات الطاقة، الذي نظمه مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة 30 منتسباً من القيادات ورؤساء قطاعات الطاقة من 19 دولة.

وقدم الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أحمد بن شعفار، خلال مشاركته في البرنامج، عرضاً شاملاً تناول فيه تجربة الدولة، التي باتت نموذجاً يُحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لمستقبل الطاقة المستدامة.

وأشار بن شعفار إلى الدور المحوري الذي تؤديه «إمباور» باعتبارها أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، حيث أسهمت من خلال مشروعاتها الاستراتيجية في إرساء معايير جديدة في كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الموارد.

وقال بن شعفار: «يتيح البرنامج الدولي لقيادات الطاقة، منصة مهمة للتبادل المعرفي بين القيادات العالمية، بما يعكس دور دولة الإمارات الريادي في بناء شراكات دولية تسهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة للأجيال المقبلة».

وأضاف: «تُمثّل مشاركتنا في البرنامج فرصة لاستعراض إنجازات دولة الإمارات و(إمباور) في قطاع تبريد المناطق، ونفخر بأن تجربتنا في دبي أصبحت نموذجاً يُحتذى عالمياً، ويسهم في دعم جهود الاستدامة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني».