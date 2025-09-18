الإمارات تتصدر «فوربس لقادة الاستدامة» بـ 67 قائداً

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن النسخة الثالثة من قائمتها لـ«قادة الاستدامة لعام 2025»، الذين يسهمون في دفع أجندة الاستدامة، وتحقيق التأثير عبر مختلف القطاعات الرئيسة، مؤكدة أن قادة الاستدامة في المنطقة يواصلون تعزيز التحول لمواءمة استراتيجيات أكبر الشركات مع أهداف المناخ العالمية والرؤى الوطنية.

وبحسب «فوربس الشرق الأوسط»، تضم قائمة العام الجاري 126 قائداً، من رؤساء تنفيذيين، ورؤساء مجالس إدارات، وكبار مسؤولي الاستدامة، يُمثّلون 15 قطاعاً، منها: البنوك، والطاقة والمرافق، والأغذية والزراعة، والاستثمار والشركات القابضة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات وإعادة التدوير.

وكشفت «فوربس الشرق الأوسط»، عن تصدر دولة الإمارات القائمة بـ67 قائداً، تليها السعودية بـ23 قائداً، ثم مصر بـ12 قائداً، موضحة أنها لإعداد القائمة، عملت على مراجعة الاستبانات، وتقارير الاستدامة، إضافة إلى تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما تم تصنيف كل قطاع بشكل منفصل، كما تم تحديد مقاييس مختلفة للمبادرات تتناسب مع المعايير المختلفة لكل قطاع، وفقاً لأهميتها ضمن تلك الفئة.

وضمت القائمة مسؤولين تنفيذيين في قطاعات متنوعة، أبرزهم: سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في قطاع السياحة والسفر، والرئيسة التنفيذية للمجموعة، بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، في قطاع البنوك، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، مجموعة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، في قطاع الطاقة والمرافق، والرئيس التنفيذي، «ماجد الفطيم القابضة»، أحمد جلال إسماعيل، في قطاع الشركات العائلية، والرئيس التنفيذي للمجموعة، «الدار العقارية»، طلال الذيابي، في قطاع العقارات والإنشاءات، والرئيس التنفيذي، شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، محمد جميل الرمحي، في قطاع الطاقة المتجددة، والرئيس التنفيذي للمجموعة، «مجموعة &e»، حاتم دويدار، في قطاع الاتصالات، ورئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليم، في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.