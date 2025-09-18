دبي تحافظ على مكانتها بين أفضل 5 مراكز للشحن البحري عالمياً

أكّد تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» لعام 2025، الصادر عن وكالة الأنباء الرسمية لجمهورية الصين الشعبية «شينخوا»، بالتعاون مع «بورصة البلطيق العالمية»، احتفاظ دبي بموقعها بين أفضل خمسة مراكز للشحن البحري على مستوى العالم، إلى جانب تصدرها عربياً، لتواصل تعزيز مكانتها مركزاً رئيساً، وحلقة وصل محورية لعمليات الشحن حول العالم.

وأعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «اختيار دبي ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، فيما جاءت الأولى عربياً في مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي لعام 2025، هو إنجاز تحقق بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، إضافة إلى فاعلية وتكامل أدوار ومسؤوليات الشركاء الاستراتيجيين وشركات القطاع البحري في الإمارة في تقديم أفضل المعايير والتقنيات والمشروعات والمبادرات التطويرية التي تخدم القطاع».

وأضاف: «نؤكد استمرار سلطة دبي البحرية في مواصلة عمليات التطوير لتقديم أرقى الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات البحرية العالمية، ومواكبة التطورات والتحديثات ووضع الحلول وتطوير التشريعات، للتغلب على مختلف أشكال التحديات، وتعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً مبتكراً ومستداماً لخدمات الشحن والخدمات اللوجستية».

وأكّد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم مواصلة العمل على تطوير التشريعات وتبنّي أفضل المعايير والممارسات العالمية، من أجل تعزيز بيئة الأعمال البحرية التجارية، وترسيخ موقع دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية.

ممر مائي محوري

من جهته، قال المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الكابتن إبراهيم البلوشي: «نفخر بالإنجاز الذي يؤكد المكانة الفريدة لدبي ممراً مائياً محورياً على خريطة الملاحة العالمية، ونفخر كذلك بما يقدمه (ميناء جبل علي) التابع لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من إنجازات على الصعيدين العالمي والإقليمي».

وأكّد البلوشي أن سلطة موانئ دبي ملتزمة بتبني نهج استباقي يُعزّز إسهام القطاع البحري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأجندة دبي الاقتصادية «D33» من خلال موانئها في دبي: ميناء جبل علي، وميناء راشد، وميناء الحمرية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتقلبات السوق، في حين تبذل سلطة موانئ دبي الجهود كافة للحفاظ على البيئة البحرية في جميع موانئ الإمارة علاوة على ضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية في القطاع البحري.

منظومة متكاملة

وأشار تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» لعام 2025 إلى أن دبي تتمتع بمنظومة بحرية متكاملة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين، وتشمل خدمات الملاحة، وبناء وإصلاح السفن، علاوة على قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السفن، وتقديم خدمات نوعية لها مهما كان عددها.

كما سلّط التقرير الضوء على خطة النقل البحري في دبي 2030 المنسجمة مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، والتي تهدف إلى زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، وتوسيع شبكة المواصلات البحرية، وتطوير مدينة دبي الملاحية، في الوقت الذي وصف التقرير دبي بأنها «لؤلؤة الملاحة البحرية للشرق الأوسط».

وتطرّق التقرير إلى القدرات المتطورة لميناء جبل علي، ودوره الحيوي محوراً رئيساً للشحن في المنطقة، بفضل استثماراته المستمرة في تعزيز البنية التحتية وما يقدمه من خدمات نوعية، مع الإشارة إلى أن الميناء في عام 2024 تعامل مع 15.5 مليون حاوية نمطية (20 قدماً)، وهو أعلى معدل منذ عام 2015، ما يُمثّل 18% من إجمالي حجم المناولة البالغ 88.3 مليون حاوية لدى موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) التي تتولى تشغيل الميناء.

الاستدامة

أشار تقرير «مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولي» لعام 2025، في جانب الاستدامة، إلى مبادرات ميناء جبل علي في تقليص الانبعاثات وإطلاق خدمات جديدة، مثل تزويد السفن بالوقود الحيوي، وتركيب ألواح شمسية تغطي 50 ألف متر مربع لتوليد الطاقة المتجددة، واستخدام مركبات كهربائية لسحب الحاويات، ما أسهم في خفض 2000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

• 15.5 مليون حاوية نمطية تعامل معها ميناء جبل علي في 2024، بمعدل يُعدّ الأعلى منذ 2015.