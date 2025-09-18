«أراضي دبي»: 326 مليار درهم استثمارات عقارية في النصف الأول

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فوزها في جوائز آسيا والمحيط الهادئ للمشاريع لعام 2025، عن فئة «العلامة التجارية الملهمة»، في إنجاز جديد يعكس مكانة الدائرة كواحدة من أبرز المؤسسات الحكومية على مستوى المنطقة والعالم، في وقت كشفت عن 59 ألف مستثمر جديد، وارتفاع عدد الاستثمارات العقارية إلى أكثر من 118 ألف استثمار بقيمة جاوزت 326 مليار درهم خلال النصف الأول 2025.

وأفادت الدائرة، في بيان، أمس، بأن هذا الفوز يأتي تقديراً لدورها في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاستثمار العقاري، ووجهة أولى للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، من خلال تطبيق المعايير الدولية في إجراءات الدائرة، وبفضل منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية والتشريعات المرنة، التي جعلت من القطاع العقاري ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيساً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفتت «أراضي دبي» إلى أن المنظومة الرقمية المتقدمة للدائرة، ومن ضمنها اعتماد الذكاء الاصطناعي، أسهمت في تطوير العديد من خدماتها، من بينها حوكمة الإعلانات العقاريّة، ومؤشر الإيجارات الذكي، والتقييم الذكي، وغيرها من خدمات متاحة على تطبيق «دبي ريست».

كما أسهمت الدائرة في إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، سواء الخاصة أو المشتركة مع القطاعين الحكومي والخاص، ما أعاد تشكيل تجربة المستثمرين والمطورين على حد سواء، من خلال تسهيل المعاملات، وضمان الشفافية، وتعزيز الكفاءة.

وأكدت أن هذا الفوز يعكس ثمار توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من القطاع العقاري في دبي محوراً استراتيجياً للنمو، وأداة رئيسة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، واستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.

وكشفت «أراضي دبي» عن تسجيلها أكثر من 1.3 مليون معاملة عقارية الدائرة في النصف الأول من عام 2025، بما في ذلك أكثر من 125 ألف تصرف بقيمة جاوزت 431 مليار درهم، مع انضمام 59 ألف مستثمر جديد، وارتفاع عدد الاستثمارات العقارية إلى أكثر من 118 ألف استثمار بقيمة جاوزت 326 مليار درهم، في دلالة واضحة على متانة السوق العقارية بدبي وجاذبيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأكدت أن هذا الفوز يمثل اعترافاً بقدرة الدائرة على تقديم نموذج مُلهم للجهات الحكومية حول العالم، من خلال استراتيجياتها المبتكرة في الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وسعادة الموظفين، إذ بلغت نسبة رضا المجتمع عن مبادراتها للمسؤولية المجتمعية أكثر من 95%، في حين حققت أنشطتها البيئية والصحية نسب نجاح تجاوزت 93% خلال الفترة بين 2021 و2023.