«أوتوميكانيكا دبي» يربط المشترين الأفارقة بموردي المركبات العالميين

تنطلق في دبي، خلال الفترة من التاسع إلى 11 ديسمبر 2025، فعاليات «معرض أوتوميكانيكا دبي 2025»، الذي يعد أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط، وسيعمل المعرض، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، كحلقة وصل رئيسة للأسواق التي يصعب الوصول إليها، والتي تربط الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسة.

وسيضم المعرض 10 أقسام متخصصة للمنتجات، تشمل كلاً من قطع الغيار والمكونات، والنظم الكهربائية والإلكترونية، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم والوقود، والإطارات والبطاريات، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء، إضافة إلى فئة جديدة تركز على الاتصالية والقيادة الذاتية، وأفاد بيان، أمس، بأن المعرض أطلق فعالية «أفريكونيكشنز» المخصصة للجمع بين المشترين الأفارقة وموردي المركبات العالميين.

وقال مدير «معرض أوتوميكانيكا دبي» لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، المتخصصة في تنظيم المعارض، تومي لي: «يُمثل (أوتوميكانيكا دبي) بوابةً لسوق خدمات المركبات في إفريقيا، حيث صُممت فعالية (أفريكونيكشنز) خصيصاً لجمع المشترين الأفارقة، ومصنعي المعدات الأصلية، والموردين، ومقدمي الخدمات، وخبراء القطاع تحت سقف واحد»، ويدمج «أوتوميكانيكا دبي» إفريقيا في سلاسل التوريد العالمية، مُتيحاً الوصول إلى أحدث التقنيات، وشبكات التوزيع الواسعة، وموارد التدريب، وفرص الاستثمار المربحة.