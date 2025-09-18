شركة أسترالية تختار دبي لعقد مؤتمر ضخم بمشاركة 1300 موظف

اختارت شركة أسترالية، تمتلك مكاتب في مختلف أنحاء العالم، مدينة دبي لعقد مؤتمر ضخم يضم 1300 موظف، في خطوة تؤكد مكانة الإمارة وجهة مفضلة للفعاليات والمؤتمرات العالمية.

وبادرت الشركة، العاملة في مجال الموارد البشرية، إلى حجز فندقين كاملين بجميع المرافق لعقد المؤتمر، لضمان توفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات جميع المشاركين من اجتماعات وورش عمل وخدمات ضيافة متكاملة.

وللتعامل مع هذا المؤتمر الضخم، تمت إتاحة 12 مطعماً، وأكثر من 12 ألف متر مربع من مساحة الفعاليات متعددة الاستخدامات، وغيرها من مرافق خدمية لتوفير تجربة ضيافة سلسة.

وقال المدير الإقليمي لمجموعة «فنادق حياة» في دبي والمدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «يُمثل هذا الحدث البارز دليلاً على ثقة الشركات العالمية بدبي»، لافتاً إلى أن استضافة فعاليات بهذا الحجم تُعزز مكانة الإمارة وجهة عالمية رائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات.

وأضاف خوجلي أن استضافة الحدث في فنادق المجموعة، تم بالتعاون والتنسيق بين مكتب «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إضافة إلى «شركة طيران الإمارات»، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص يؤكد قدرة دبي على تطوير قطاع السياحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية للفعاليات والضيافة، وابتكار معايير جديدة في الضيافة تعكس طموح الإمارة في تعزيز موقعها الريادي عالمياً.

وأضاف خوجلي أن هذا النوع من الفعاليات يعكس ثقة الشركات الدولية في دبي، باعتبارها بوابة للأعمال في المنطقة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بنية تحتية فندقية متطورة وموقعاً استراتيجياً يسهل التنقل والربط بين الأسواق العالمية، لافتاً إلى أنه ولأول مرة تم حجز الفنادق بشكل كامل.

ويأتي اختيار دبي لعقد هذا المؤتمر في وقت تشهد المدينة نمواً متسارعاً في قطاع السياحة والمؤتمرات، حيث تستضيف سنوياً عشرات المؤتمرات الكبرى التي تجمع آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم، ما يعزز الاقتصاد المحلي ويسهم في دعم قطاع الضيافة والخدمات.

وأكد خوجلي أن قطاع الفنادق في دبي يستعد بشكل مستمر لاستقبال مثل هذه الفعاليات الضخمة، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي توقعات الشركات العالمية وتضمن نجاح كل مؤتمر أو حدث.