«الصناعات الوطنية» في دبي يستقطب مليار درهم استثمارات منذ بداية العام

استقطب مجمّع الصناعات الوطنية، المركز الصناعي التابع لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» في دبي، مشروعات جديدة تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار درهم منذ بداية العام الجاري، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في البنية الصناعية المتنامية للإمارة.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بين يناير وسبتمبر الماضيين، قام المجمّع بتأجير أكثر من سبعة ملايين قدم مربعة من الأراضي، خُصص معظمها لمشروعات صناعية جديدة من شأنها تعزيز قدرات التصنيع، مشيراً إلى أنه بفضل هذا الطلب المتنامي، ارتفع عدد الشركات المستأجرة في المجمع إلى أكثر من 400 شركة، تسهم معاً في دعم أكثر من 24 ألفاً و700 وظيفة.

ومن بين المتعاملين الجدد الذين انضموا في عام 2025 شركات «إليت كارز»، و«دانوب لمواد البناء»، و«إل. تي. فودز الشرق الأوسط»، و«تريلوجي فاب» لتصنيع المقطورات، إلى جانب عدد من الشركات الأخرى. ويعكس هذا الإنجاز الأداء القوي الذي حققه المجمّع خلال عام 2024، حيث تضاعف تقريبا عدد المتعاملين الجدد المسجلين مقارنة بالعام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الهاشمي: «من المتوقع أن تبلغ القيمة المضافة لقطاع التصنيع في الإمارات نحو 160 مليار درهم في عام 2025، مع استمرار نمو الإنتاج بدعم من السياسات الصناعية الطموحة».

وأضاف أن «نتائج مجمّع الصناعات الوطنية تبرز مكانة دبي الراسخة كمركز رائد للتصنيع المتقدم، كما يؤكد التدفق القوي للمشروعات الجديدة، والثقة المتزايدة للمستثمرين، قدرتنا على دعم توسع الشركات وتوفير فرص العمل وتسريع النمو الصناعي».

وأوضح أن هذا الطلب المتزايد يُعزى إلى النمو الملحوظ في قطاعات البناء، والسيارات، والإلكترونيات، وتصنيع الأغذية، نتيجة لتوسع الشركات في تلبية احتياجات النمو السكاني المتسارع، ومواكبة مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق في إمارة دبي.

وأظهرت دراسة الأثر الاقتصادي لعام 2023، التي أجرتها شركة «إرنست ويونغ (EY)»، أن مجمّع الصناعات الوطنية يُسهم بنسبة 17% من إجمالي الإنتاج الصناعي في دبي. ومع دخول المرافق الجديدة حيّز التشغيل من المتوقع أن يسهم المجمع في توفير المزيد من الوظائف غير المباشرة، وتسريع وتيرة نمو قطاع التصنيع على مستوى دولة الإمارات.

