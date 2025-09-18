متاجر تستبق طرح «آيفون 17» بتخفيضات موسعة لـ «تصريف الإصدارات السابقة»

بدأ عدد من متاجر التجزئة وتجارة الإلكترونيات أخيراً، طرح تخفيضات موسعة على إصدارات سابقة لهواتف «آيفون»، استباقاً للطرز الجديدة من الهاتف التي تحمل الاسم «آيفون 17»، التي ينتظر أن تبدأ عملية تسليمها في السوق المحلية غداً.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم»، إن عروض التنزيلات شملت منصات للتجارة الإلكترونية أيضاً، وتجاوزت نسبها 25%، لافتين إلى أن تلك العروض تستهدف تصريف الإصدارات السابقة، قبيل تسليم الطرز الجديدة.

من جانبهم، أرجع مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة هذه العروض إلى سياسات التنافسية السوقية، وزيادة المبيعات، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر.

وأكدوا أن أسواق الإمارات تظل من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للإقبال على منتجات شركة «أبل»، إذ يسجل الطلب مستويات قوية.

الأسواق المحلية

وتفصيلاً، قال المستهلك جمال أسعد إن «الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة عروض تخفيضات موسعة من قبل العديد من متاجر التجزئة على إصدارات سابقة لهواتف (آيفون)، وذلك قبيل تسليم الموديلات الجديدة في الأسواق»، معتبراً أن «تلك العروض التي تستهدف تصريف الإصدارات السابقة، تنعكس إيجابياً على المستهلكين، عبر توفير الهواتف الذكية من هذا الطراز بأسعار مخفضة».

من جانبه، أشار المستهلك محمود حمدي، إلى أن «العديد من منافذ تجارة التجزئة والأجهزة الإلكترونية طرح خلال الفترة الأخيرة تخفيضات تجاوز نسبتها 25% على إصدارات سابقة لهواتف (آيفون)، لزيادة المبيعات وتصريف المخزون قبل طرح الإصدارات الجديدة»، لافتاً إلى أن «العروض شملت أيضاً منصات تجارة إلكترونية».

في السياق نفسه، قال المستهلك وسام حسين: «عدد كبير من منافذ البيع ومتاجر الإلكترونيات كان يتحفظ خلال فترات سابقة في طرح تخفيضات ملحوظة على هواتف (آيفون)، أو يطرح تنزيلات ولكن بنسب محدودة للغاية، لكن الفترة الأخيرة شهد العديد من المتاجر ومنصات التجارة الإلكترونية تنزيلات بنسب تراوح بين 10 و25% على العديد من إصدارات هواتف (آيفون) السابقة، التي شملت (آيفون 15) و(آيفون 16)، وذلك قبيل أيام من بدء تسليم الطرز الجديدة من هواتف (آيفون 17) في الأسواق المحلية، عقب الإعلان عنها عالمياً».

عروض تنافسية

من جهته، قال مسؤول المبيعات في أحد متاجر الإلكترونيات، فيكاس نيليش، إن «العروض المطروحة في الأسواق خلال الفترة الأخيرة على إصدارات سابقة من هواتف (آيفون) ترجع إلى سياسات التنافسية السوقية وزيادة المبيعات، والتي تطرحها المتاجر بين فترة وأخرى لتصريف ما لديها، وزيادة المبيعات، والاستحواذ على حصة سوقية أكبر».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جمبو» للإلكترونيات، فيكاس تشادا، إن «منتجات (آيفون) تشهد طلباً مستمراً على مدار العام، وليس خلال فترة معينة فقط، وتتم مواكبة ذلك الطلب عبر طرح عروض ترويجية سواء في المتاجر أو من خلال المنصات الإلكترونية التابعة لها».

وأضاف: «هناك معدلات نمو كبيرة في الطلب على الهواتف في الأسواق المحلية، وأن الإمارات تظل من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للإقبال على منتجات شركة (أبل)، إذ يسجل الطلب مستويات قوية، ليس فقط على أجهزة (آيفون)، بل على إصدارات الشركة بشكل عام».

بدوره، اعتبر مسؤول المبيعات في أحد سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، أن «العروض المطروحة على إصدارات سابقة لمنتجات (آيفون) خلال الفترة الأخيرة، التي شملت تنزيلات بنسب موسعة، ترجع إلى رغبة العديد من المتاجر والمنصات الإلكترونية في الحصول على حصص سوقية أكبر من مبيعات تلك المنتجات خلال تلك الفترة وزيادة المبيعات»، لافتاً إلى أن «تركيز العديد من المستهلكين ينصبّ بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على إصدارات الهواتف الجديدة التي ستطرح في أسواق الدولة».

• الإمارات من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للإقبال على منتجات شركة «أبل».

• مستهلكون يرصدون تخفيضات تجاوز 25%.. وتجار يرجعونها إلى التنافسية وزيادة المبيعات.