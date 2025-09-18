الإمارات تشارك في مؤتمر «الطاقة الذرية»

تشارك الإمارات في الدورة العادية الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي انطلقت أعمالها، الإثنين الماضي وتختتم غداً، بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا.

ويترأس الوفد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة، السفير حمد الكعبي، وفد الدولة الذي يضم الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي، حيث ألقى بيان دولة الإمارات أمام الجلسة العامة للمؤتمر العام، وسلط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الإمارات والوكالة، وساعدت الشراكة التي استمرت خمسة عقود في تلبية احتياجات دولة الإمارات من الطاقة، من حيث بناء وتشغيل برنامج نووي سلمي يلتزم بأعلى المعايير في السلامة النووية.