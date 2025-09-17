تكافل الإمارات تُعيّن عدنان سبع العيش رئيسًا تنفيذيًا

أعلنت شركة تكافل الإمارات – تأمين (ش.م.ع)، المزود الرائد لخدمات التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال التأمين على الحياة والصحة في دولة الإمارات، عن تعيين السيد عدنان سبع العيش رئيسًا تنفيذيًا للشركة.

ويشغل السيد عدنان منصبًا في "تكافل الإمارات" منذ أكثر من تسع سنوات، حيث تولى سابقًا منصب مدير الشؤون المالية، ثم عمل كقائم بأعمال الرئيس التنفيذي خلال الأشهر الثمانية الماضية. ويملك السيد عدنان خبرة تتجاوز 20 عامًا في قطاع التأمين وفي شركات متعددة الجنسيات، ما يجعله يتمتع بكفاءة عالية في الجوانب المالية والتشغيلية، تؤهله لقيادة الشركة نحو مرحلة جديدة من النمو.

وقال السيد نور الدين عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة: "لقد أظهر عدنان قيادة متميزة والتزامًا كبيرًا خلال فترة عمله في تكافل الإمارات. ونحن على ثقة بأنه سيقود الشركة نحو مرحلة جديدة من التطور، وسيساهم في ترسيخ مكانتنا كمزود موثوق لحلول التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات "