فلاي دبي توسّع عملياتها في كينيا برحلات جديدة إلى نيروبي وتزيد رحلات مومباسا

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق رحلات جديدة إلى مطار نيروبي الدولي في كينيا، إعتباراً من 15 أكتوبر 2025. وسيتم تشغيل الرحلات إنطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بواقع أربع رحلات أسبوعياً.

وتوسع فلاي دبي حضورها في شرق أفريقيا مع بدء رحلاتها إلى العاصمة الكينية إعتباراً من 15 أكتوبر 2025. وبالإضافة إلى الخدمة الجديدة للعاصمة نيروبي سترفع الناقلة رحلاتها إلى مومباسا لتصبح رحلة يومية إعتباراً من 01 أكتوبر 2025، ليصل إجمالي رحلات الشركة الأسبوعية إلى كينيا إلى 11 رحلة.

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تعد كينيا أحد الاسواق المهمة لفلاي دبي ونحن سعداء بتعزيز خدماتنا مع إضافة نيروبي وزيادة عدد الرحلات إلى مومباسا. تؤكد هذه الرحلات أهمية ربط كينيا بمركز الطيران العالمي في دبي، مما يعزز فرص التجارة والسفر والسياحة بين بلدينا. كما نؤكد إلتزامنا الراسخ بدعم العلاقات الاقتصادية والثقافية القوية بين دولة الإمارات وأفريقيا".

وقد عززت فلاي دبي حضورها في أفريقيا بثبات، حيث ربطت دبي بالأسواق الرئيسية في المنطقة. ومع إطلاق رحلات نيروبي، تخدم فلاي دبي الآن 12 وجهة في ثماني دول في القارة الإفريقية ، تشمل الإسكندرية، أديس أبابا، العلمين (موسمية)، أسمرة، القاهرة، دار السلام، جيبوتي، عنتيبي، هرجيسا، مومباسا وزنجبار. تسهل هذه الرحلات من إنسيابية رحلات الربط والمتابعة للمسافرين وتسهم في تسهيل تدفق حركة الأعمال والسياحة بين الإمارات وشرق إفريقيا.

ومن جهته قال سودهير سريداران، نائب الرئيس الأول الإقليمي للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، إفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: "يسرنا نمو عملياتنا في كينيا مع بدء الرحلات إلى نيروبي والخدمة اليومية إلى مومباسا، والتي بدأناها بأربع رحلات أسبوعياً في العام 2024. توفر خدماتنا مع هذا التوسع خيارات أكثر ملاءمة للعملاء من دولة الإمارات وعبر شبكتنا للوصول إلى كينيا، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو لزيارة الأصدقاء والعائلة. نتقدم بجزيل الشكر للسلطات الكينية وشركائنا على دعمهم في تسهيل هذه الخدمة الجديدة."