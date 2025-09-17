رحلات جوية بلا طيار يقودها الذكاء الاصطناعي.. "غريفيث" يكشف عن سيناريوهات مذهلة

قال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن الرحلات الجوية التجارية من دون طيار، أو تلك التي يقودها الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، ستصبح واقعاً خلال حياته، متوقعاً أن يتحول هذا المفهوم من "فكرة مخيفة" اليوم إلى معيار أو قاعدة في المستقبل القريب.

وذكر غريفيث، في منشور عبر منصة "لينكد إن"، إن أنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث تحولاً جذرياً في صناعة الطيران، حيث ستتمكن من معالجة كميات هائلة من البيانات في الوقت الفعلي، واتخاذ قرارات دقيقة في لحظة، والعمل بانتظام وانسجام استثنائيين، بما يقلل من الأخطاء البشرية ويعزز مستويات السلامة.

وأضاف أن تاريخ وسائل النقل يشير إلى أن الابتكارات الكبرى غالباً ما قوبلت بالتشكيك، مذكراً بأن السفر الجوي رُفض تماماً من الخبراء قبل أن تبدأ الرحلات التجارية في عشرينيات القرن الماضي، وأن مشروع مترو لندن اعتبر "جنونياً" قبل أن يخدم 30 ألف راكب في يوم افتتاحه، كما لم يمض وقت طويل منذ أن كانت السيارات الكهربائية تُعد مجرد بدعة، قبل أن تنتشر اليوم بملايين المركبات.

واختتم غريفيث بالقول: "عندما يحين اليوم الذي يتولى فيه الذكاء الاصطناعي قيادة الطائرات من قمرة القيادة، سأكون أول من يقف في الصف، ويسعدني أن أسمع ما إذا كان الآخرون يشعرون بالطريقة نفسها؟".