%15 نسبة ارتفاع حركة الطيران الخاص في دبي الجنوب خلال النصف الأول من 2025

حقق مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب نمواً ملحوظاً في حركة الطيران الخاص خلال النصف الأول من عام 2025، حيث شهد تسجيل 9,753 رحلة بزيادة قدرها 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ويعكس هذا الإنجاز النمو المستمر لقطاع الطيران الخاص، الأمر الذي يُعزّز مكانة مطار آل مكتوم الدولي باعتباره المطار الرائد لحركة الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: " يعكس الارتفاع المستمر في حركة الطيران الخاص رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات. ونحن في مشروع محمد بن راشد للطيران ملتزمون بتوفير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى تعزز مكانة دبي على الساحة الدولية في قطاع الطيران. كما نفخر بالثقة التي يوليها شركاؤنا لرؤية دبي وقدرتها على تلبية الطلب المستقبلي في مجال الطيران الخاص."

والجدير بالذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران يوفر للشركات العالمية فرصاً استثمارية في مجال الطيران، حيث يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن دبي الجنوب والتي عملت على تطويره ليكون مركزًا لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم.