«دبي المالي» يستقطب سيولة بقيمة 3.8 مليارات درهم

استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، أمس، سيولة جاوزت 3.8 مليارات درهم، وذلك بعد تنفيذ صفقة بيع على ما نسبته 7.55% من رأس المال المصدر لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» في طرح عام ثانوي.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فقد شهدت جلسة أمس تنفيذ 222 صفقة كبيرة مباشرة بقيمة 2.98 مليارات درهم على 324.97 مليون سهم من أسهم «دو» بسعر 9.2 دراهم للسهم.

وشهد السوق تنفيذ 16.44 ألف صفقة على 199 مليون سهم، بقيمة تداولات تقدر بنحو 833.97 مليون درهم.

وبذلك بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 3.82 مليارات درهم، بعد تنفيذ 16.87 ألف صفقة على نحو 525.2 مليون سهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، عند مستوى 5999.68 نقطة، منخفضاً 0.68%.

وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسهم 23 شركة وهبوط أسهم 22 شركة، وثبات أسعار أسهم ثماني شركات، فيما تصدر سهم «الرمزكوربوريشن» ارتفاعات الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 9.25% ليغلق عند 1.18 درهم للسهم.

كما ارتفع سهم «الوطنية الدولية القابضة» بنسبة 5.69% عند 1.67 درهم للسهم، و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بـ3.57% عند 1.16 درهم للسهم، ثم «طلبات» بـ1.17 درهم للسهم وبنمو 2.63%.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، أغلق المؤشر العام عند مستوى 10063.62 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.27%.

وبلغت سيولة الأسهم في سوق أبوظبي نحو 1.26 مليار درهم، بعد تنفيذ نحو 23.67 ألف صفقة على 293.71 مليون سهم.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 36 شركة، بينما تراجعت أسهم 34 شركة، وثبات أسعار أسهم 17 شركات.

وارتفعت أسهم «البنك العربي المتحد» بـ6.09%، و«أدنوك للحفر» بنسبة 2.56%، و«أدنوك للإمداد» بنسبة 2.22%، و«أدنوك للغاز» بنحو 1.48%.