«طيران الإمارات» تفتتح مركزاً لتدريب الطيارين بكلفة 135 مليون دولار

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن افتتاح مركزها الجديد والمتطور لتدريب الطيارين، بكلفة 135 مليون دولار، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الناقلة في التوسع والنمو.

وذكرت الشركة، في بيان، أن المركز الجديد سيوفر التدريب للطيارين الحاليين والمستقبليين على أسطول الناقلة المتنامي من طائرات «إيرباص A350» و«بوينغ 777X».

ويمتد المركز على مساحة 63 ألفاً و318 قدماً مربعة، ويضم ستة أجهزة لمحاكيات الطيران الكاملة، ويقع في موقع استراتيجي بالقرب من مرافق التدريب الأخرى لـ«طيران الإمارات» في دبي، ليكون جزءاً من بيئة عمل متكاملة تدعم التطور المهني والشخصي للموظفين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يضطلع مركز تدريب الطيارين الجديد بدور محوري في منظومة صناعة الطيران، ويدعم طموحات دبي مركزاً عالمياً للطيران».

وأضاف سموه: «يمثل هذا المركز نقلة نوعية في التدريب الجوي، ويعد من الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وقد صُممت من خلاله برامج التدريب لأسطولنا المستقبلي، ونحن سعداء بأن الطيارين والمدربين أبدوا رضاهم التام، وأشادوا بجودة التدريب المقدم، وهو ما يعد ثمرة مجهوداتنا وتأكيداً على قيمة استثماراتنا البالغة 500 مليون درهم».

ويحظى طيارو «طيران الإمارات» بفرصة للاستفادة من المركز الجديد، حيث تم تجهيز محاكيات الطيران بـ«محطة دعم الطيار» المبتكرة، وهي الأولى من نوعها على مستوى الصناعة، والمطورة بالكامل داخلياً، لتعزيز تجربة التدريب، وقبل بدء جلسة التدريب يمكن للطيارين إعداد قمرة القيادة، وبناء خطة الرحلة ضمن بيئة تفاعلية كاملة باستخدام أجهزة مخصصة، ما يقلل وقت التحضير، ويسمح لهم بالتركيز الكامل خلال التدريب، كما تُسجل الجلسات بالكامل، ويستطيع المدرب إعادة أي جزء منها لمراجعة الأداء وتعزيز التعلم.

ويتميز المركز أيضاً بقدرات متقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تصنيع قطع وهياكل معقدة لدعم معدات التدريب، ما يسهم في تحقيق وفورات تصل إلى مليون درهم سنوياً.

وبدأ المركز تدريب الطيارين باستخدام جهازي محاكاة كاملة لطائرات «A350»، مع خطط لإضافة أربعة محاكيات أخرى، خلال العامين المقبلين، تشمل محاكيات «بوينغ 777X».

ويتيح كل جهاز محاكاة تقديم 7500 ساعة تدريبية لنحو 1000 طيار سنوياً، وعند تشغيل المواقع الستة، سيحظى الطيارون بالوصول إلى 17 جهاز محاكاة تدريبية، منها 11 جهازاً للمحاكاة لطائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، وفي جميع مرافق التدريب ستزيد القدرة التدريبية لـ«طيران الإمارات» بنسبة 54%، لتوفر 130 ألف ساعة تدريبية سنوياً.

وحصل أول جهاز محاكاة كامل لطائرة «إيرباص A350» على تصنيف «المستوى D» من وكالة سلامة الطيران الأوروبية، وهو أعلى تصنيف للمحاكيات من هذا النوع، وكان أول جهاز محاكاة عالمي يدخل الخدمة وفق معيار «Airbus A350 Standard 1.3»، محققاً الاعتماد دون أي ملاحظات، وهو إنجاز نادر.

ويخضع طيارو «طيران الإمارات» لبرامج تدريب متكاملة تعتمد على الكفاءة والأدلة العلمية، بإشراف مدربين محترفين ذوي خبرة واسعة. كما يحتوي المركز الجديد على أربع قاعات تدريب مخصصة لدورات التجديد والتحويل والتدريب القيادي للطيارين.

وتوفر «طيران الإمارات» للعاملين والمهنيين في مجال الطيران مجموعة من برامج التدريب والتطوير ذات المستوى العالمي في مرافقها بدبي، التي تشمل: أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، وجامعة الإمارات للطيران، ومركز تدريب أطقم طيران الإمارات، إضافة إلى العديد من البرامج المخصصة لشرائح مختلفة من العاملين ولمجتمع الطيارين بشكل عام.

وأكدت «طيران الإمارات» مواصلة مسيرة نموها الطموحة، لافتة إلى أنها تبحث عن طيارين للانضمام إلى برامجها الثلاثة: «التوظيف المباشر للقباطنة»، و«برنامج القيادة المعجل»، و«مساعدو الطيارين غير المرخّصين على نوع معين».

