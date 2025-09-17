«أبوظبي العالمي» يعزّز لوائح حماية البيانات

أعلنت سلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي» (ADGM) عن تعديل لوائح حماية البيانات لعام 2021، لإصدار قواعد أحكام المصلحة العامة ضمن «لوائح حماية البيانات لعام 2025» (قواعد المصلحة العامة الجوهرية).

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في «أبوظبي العالمي»، راشد البلوشي: «يعتمد إطار حماية البيانات في (أبوظبي العالمي) على مبادئ الشفافية والمساءلة وبناء ثقة الجمهور، وتأتي القواعد الجديدة تأكيداً لالتزامنا بحماية الأفراد، لاسيما الفئات التي تتطلب حماية إضافية، وفي الوقت نفسه نتيح الاستخدام المسؤول للبيانات عبر مختلف القطاعات، وسنواصل التركيز على تطوير لوائحنا التنظيمية لضمان مواكبتها للمعايير العالمية وتلبية الاحتياجات المحلية».