أحمد بن سعيد: «بستانكَ» امتداد لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي

حصل مشروع مزرعة «بستانكَ»، أكبر منشأة زراعية ذكية مغلقة في العالم، التابع لـ«مجموعة الإمارات»، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل، وذلك تقديراً للإنجازات المحققة عبر نموذجٍ مبتكرٍ للزراعة المائية والعمودية، مدعومٍ بالتكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية قطاع الأمن الغذائي، ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في مجالَي الطيران واللوجستيات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وسلاسل الإمداد.

وجرى تسليم العلامة خلال زيارة إلى منشأة «بستانكَ»، بحضور وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، والرئيس التنفيذي لشركة بستانكَ، شهريار نوابي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل مشروع (بستانكَ) امتداداً لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ويؤكد التزامنا بالابتكار ركيزة لتحقيق الازدهار الوطني. ومن خلال الجمع بين التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، يتيح المشروع إنتاج خضراوات طازجة ومغذية على نطاق واسع في بيئة داخلية لا تتأثر بالظروف المناخية، مع تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى».

وأضاف سموه: «أثبت المشروع منذ انطلاقه عام 2022 أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكن حتى في أصعب الظروف، وأن الابتكار يمكن أن يحوّل التحديات البيئية إلى فرص استراتيجية، وأود أن أثمّن جهود فرق عمل (الإمارات لتموين الطائرات) و(بستانكَ) في قيادة هذا التحول، الذي يعزز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة والريادة في الزراعة المستقبلية، ونفخر بحصول المشروع على (علامة الجاهزية للمستقبل) في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة».

من جهتها، قالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، إن «مشروع مزرعة (بستانكَ) يترجم رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها على تحقيق الجاهزية للمستقبل»، مؤكدة أن تعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في قلب اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي ومواجهة متغيرات الغد.

وأضافت أن التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة تمثل عناصر أساسية في ثورة غذائية وزراعية محورها مواجهة تحديات التغير المناخي، وآثارها على الأمن الغذائي، وتقديم منتجات تنافسية على مدار السنة بلا مواسم بفضل نماذج المزارع العمودية المغلقة التي تقلل الهدر وتضاعف كفاءة الإنتاج، لافتة إلى أن منح «علامة الجاهزية للمستقبل» لمشروع «بستانكَ» يعد تكريماً لنموذج استباقي عالمي جديد في زراعة المستقبل من دولة الإمارات، يقدم سلاسل توريد ذكية تسرعها التكنولوجيا، ويعزز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.

ويُعد مشروع مزرعة «بستانكَ»، التي طورتها ونفذتها مجموعة «طيران الإمارات»، نموذجاً عملياً رائداً للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة، التي يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي 500 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الزراعة المائية والعمودية المدعومة بتحليل البيانات، لإنتاج ما يقارب 1100 طن من الخضراوات والورقيات سنوياً، يُخصص نحو 50% منها لأكثر من 54 مليون مسافر على متن رحلات «طيران الإمارات»، بينما يُوجه الباقي لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلية.

مليون نبتة في «بستانكَ»

تبلغ القدرة الإنتاجية لمزرعة «بستانكَ» أكثر من مليون نبتة، تتم زراعتها عمودياً ضمن بيئة محكمة لا تتأثر بتقلبات المناخ الخارجية، من خلال توظيف تكنولوجيا استدامة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20%، وتوفير أكثر من 250 مليون لتر من المياه، ما يحقق إنتاجية دائمة للخضراوات الورقية العضوية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية.

وتضمن هذه الطريقة المبتكرة توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين. وتدعم المنشأة الاستدامة بنموذج اقتصاد دائري يسهم في إعادة تدوير 526 طناً من الخضراوات لإنتاج أكثر من 33 طناً من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219 ألف كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر من الوقود.