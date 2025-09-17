«هايبر سايكل» تنقل مقرها الرئيس إلى أبوظبي

أعلنت شركة «هايبر سايكل» العالمية نقل مقرها الرئيس من الولايات المتحدة الأميركية إلى أبوظبي، لترسخ بذلك مكانة أبوظبي مركزاً رئيساً للتوسع العالمي، ووجهة مهمة للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وجاء الإعلان عن افتتاح المقر الرئيس الجديد في أبوظبي، خلال احتفال نظمته الشركة، أخيراً، في أبوظبي، بحضور مؤسسي الشركة، وعدد من المستثمرين الإماراتيين الذين استحوذوا على حصص استراتيجية بها، وذلك ضمن خطط نقل أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى الدولة، والاستفادة من التقنيات الحديثة التي طورتها الشركة، وتعزيز تعاونها وشراكاتها مع المؤسسات الوطنية، بما يعزز أعمالها ويسهم في نموها وتوسعها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «هايبر سايكل»، الذي يشغل أيضاً منصباً في معهد مهندسي الكهرباء، أكبر مؤسسة تقنية ومهنية في العالم متخصصة في تطوير التكنولوجيا من أجل الإنسانية، توفيق صليبا: «سيستمر العمل في إنترنت الذكاء الاصطناعي، ويتواصل الطلب عليه ليتجاوز أي قطاع آخر، وسينمو ليشمل قطاعات أخرى، وكما أن الماء والأكسجين ضروريان للحياة، فستصبح هذه الشبكة الجديدة أساسية لكل الأعمال».