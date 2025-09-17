مساهمو «تبريد» يقرّون توزيع 6.5 فلوس للسهم عن النصف الأول

أكدت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية على توزيع أرباح نصف سنوية، بقيمة 6.5 فلوس للسهم، بما يعادل 184.9 مليون درهم، عن فترة النصف الأول من عام 2025.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن هذه الخطوة تمثل أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ «تبريد» الممتد منذ 27 عاماً، ما يعكس أداء الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.11 مليار درهم، وبلغ صافي الأرباح 276 مليون درهم، مدعوماً بزيادة قوية في الطلب على خدمات التبريد ونمو كبير في القدرات في الأسواق الرئيسة.

وكانت «تبريد» واصلت تحقيق معدلات نمو خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي قدراتها التشغيلية إلى 1.37 مليون طن تبريد بعد إضافتها لرقم قياسي للقدرة التشغيلية قدره 41.6 ألف طن تبريد بما يعادل تقريباً ضعف القدرة التشغيلية المضافة خلال عام 2024 بالكامل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، الدكتور بخيت الكثيري، إن «تبريد» تواصل البناء على أسسها القوية حيث جمعت بين النتائج القياسية التي تم تسجيلها خلال فترة النصف الأول والإنجازات الاستراتيجية التي عززت توسع أعمال الشركة.

وأضاف أن موافقة المساهمين على أول توزيعات أرباح مرحلية في تاريخ الشركة لا تعكس قوة هذه النتائج والإنجازات وحسب، بل تؤكد التزامها بتحقيق عوائد قيّمة لمساهميها والمدعومة بالثقة في قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل.