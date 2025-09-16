منذ الإدراج.. سهم «باركن» يرتفع 180.47%.. و«تاكسي دبي» 43.24%

كشف رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، ارتفاع سهم شركة «تاكسي دبي»»، التي تم إدراج أسهما في 7 ديسمبر 2023، بنسبة 43.24% عند إغلاق يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري، مسجلاً 2.65 درهم، وذلك مقارنة بسعر طرح 1.85 درهم، في ما بلغت عائدات الطرح 1.2 مليار درهم، بحجم طلبات 150 مليار درهم وبتغطية 130 مرة.

كما ازداد سعر سهم شركة «باركن» التي تم إدراجها في 21 مارس 2024، بنسبة 180.47%، مسجلاً 5.89 دراهم، مقارنة بسعر طرح بلغ 2.1 درهم، فيما بلغت عائدات الطرح 1.6 مليار درهم بحجم طلبات 259 مليار درهم، وبتغطية 165 مرة.

وأظهر الرصد أن عائدات الطروحات الحكومية في سوق دبي المالي البالغة ست شركات، وهي: «ديوا»، و«تيكوم»، و«سالك»، و«إمباور»، و«تاكسي دبي»، و«باركن»، بلغت نحو 33.2 مليار درهم، بحجم طلبات قياسي بلغ 1.069 تريليون درهم.

وأكد محللون ماليون أن الاكتتابات الحكومية، التي شهدها سوق دبي المالي منذ عام 2022، أسهمت في إحداث نقلة نوعية في هيكل السوق وجاذبيته الاستثمارية، لافتين إلى أن الأداء القوي لهذه الشركات بعد الإدراج، وتداولها جميعاً فوق سعر الطرح، يعكسان الثقة الكبيرة بالكيانات الحكومية، والسياسات الاقتصادية الداعمة من قبل حكومة دبي.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن مستثمري سوق دبي المالي يترقبون طروحات حكومية جديدة لاستكمال مسيرة الصعود في أداء السوق، مشيرين إلى أن قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والنقل الجوي، (خصوصاً وحدات الشحن، والتموين، والخدمات الأرضية)، إلى جانب الطاقة وخدمات الوقود، والبنية التحتية الحضرية مثل التحصيلات، والمواقف، والتبريد، وإدارة المياه والنفايات، من أبرز القطاعات المرشحة للطروحات المقبلة، فضلاً عن احتمالية دخول قطاعات السياحة والضيافة والعقار.

وأشاروا إلى أن هذه الإدراجات لم ترفع فقط من القيمة السوقية لمؤشر سوق دبي المالي الذي أنهى عام 2024 على ارتفاع بنسبة 27.1%، بل أسهمت أيضاً في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، لاسيما الأجانب الذين شكّلوا 85% من المستثمرين الجدد خلال العام ذاته، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهة مالية عالمية.

وكانت «شركة أليك القابضة»، أعلنت أمس، عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «المساهم البائع» بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق.

وتُعدّ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، حالياً المساهم الوحيد في شركة «أليك»، وتعتزم طرح مليار سهم من الأسهم العادية من خلال الاكتتاب العام الأولي، ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، شاملةً كلا اليومين.