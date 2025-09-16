761.9 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية في البنوك المركزية الخليجية

ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية في عام 2024 بنسبة 6.3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى نحو 761.9 مليار دولار، وفق بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبلغ إجمالي عرض النقد بمعناه الضيق (م 1) في مجلس التعاون نحو 801 مليار دولار بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 10.0% مقارنة بقيمته في نهاية 2023.

في حين بلغت قيمة عرض النقد بمعناه الواسع (م 2)، بنهاية عام 2024، نحو 1.763 تريليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.3% مقارنة بقيمته بنهاية عام 2023.

ومقارنة بالأرباع المماثلة من العام السابق، ارتفع عرض النقد (م 2) في كل أرباع عام 2024، في حين شهد عرض النقد (م 1) انخفاضاً في كل من الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 نتيجة انخفاض حجم الودائع النقدية.

وتشير بيانات المركز إلى أن الودائع تحت الطلب شهدت ارتفاعاً شهرياً بنسب عالية خلال عام 2024 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.

كما سجل شبه النقد معدلات نمو شهرية ملحوظة وإن كانت بنسب نموّ متناقصة، أما النقد المتداول خارج البنوك فقد ارتفع أيضاً، لكن بمعدلات أقل من معدلات نمو شبه النقد، وأسهم هذا النمو في ارتفاع عرض النقد (م 1).