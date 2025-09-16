وفد دولي يطّلع على تجربة الإمارات في الطاقة النووية

استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، وفداً دولياً ضم 31 مسؤولاً من 19 دولة، في إطار البرنامج الدولي لقيادات الطاقة، التابع لمكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء.

وقال المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، السفير حمد الكعبي، إن برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية يعكس رؤية قيادة الدولة الرشيدة لتأمين طاقة نظيفة وموثوقة للمستقبل، إذ بات البرنامج نموذجاً تحتذي به الدول التي تعتزم إنشاء برامج للطاقة النووية، مؤكداً الاستعداد لمشاركة تجربة الإمارات مع مختلف الدول، لتعزيز التعاون الدولي وأمن الطاقة.