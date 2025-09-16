«أليك القابضة» تعتزم إدراج 20% من أسهمها في «دبي المالي»

أعلنت شركة «أليك القابضة»، أمس، عن نيتها إدراج ما نسبته 20% من رأسمالها المصدر في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي، مع احتفاظ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «المساهم البائع» بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق، وذلك تبعاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتُعدّ «أليك القابضة» واحدة من مجموعات الهندسة والإنشاءات متعددة الأنشطة على مستوى المنطقة، حيث تتركز أعمالها في تنفيذ المشروعات واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات والسعودية.

وتُعدّ مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، حالياً المساهم الوحيد في شركة «أليك»، وتعتزم طرح مليار سهم من الأسهم العادية من خلال الاكتتاب العام الأولي، ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، شاملةً كلا اليومين.

وسيكون الطرح متاحاً لكل من المكتتبين الأفراد ضمن الشريحة الأولى، والمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة ضمن الشريحة الثانية، والموظفين المؤهلين لدى كلّ من شركة «أليك» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ضمن الشريحة الثالثة، ومن المتوقع أن يتم إدراج الأسهم للتداول في سوق دبي المالي «الإدراج» بتاريخ 15 أكتوبر 2025.

وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بياناً تؤكد فيه أن الاكتتاب، من وجهة نظرها، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعتزم «أليك القابضة»، توزيع أرباح نقدية قدرها 200 مليون درهم، تُدفع في أبريل 2026، إضافة إلى توزيع أرباح نقدية بقيمة 500 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، تُصرف على دفعتين في أكتوبر 2026 وأبريل 2027.

وبعد ذلك، تتوقع الشركة اعتماد سياسة لتوزيعات الأرباح على أساس نصف سنوي «في أبريل وأكتوبر من كل عام»، بنسبة توزيع لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المحققة لتلك الفترة المالية.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، حسين ناصر لوتاه: «طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام في توقيت مثالي، يأتي استناداً إلى الأداء القوي للشركة، ويدعمها في ذلك قطاع إنشاءات إقليمي نشط، تدفعه الخطط الوطنية الطموحة في سوقنا المحلية وفي السعودية، إضافة إلى بيئة اقتصادية مواتية تُبشّر بفرص واعدة، ومع تحولها إلى شركة مُدرجة، تؤكد الشركة التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتقديم عوائد مستدامة».