«دو» تستكمل طرح أسهمها بسعر نهائي عند 9.2 دراهم للسهم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، المدرجة أسهمها العادية في سوق دبي المالي، أمس، استكمالها الناجح لعملية الطرح العام الثانوي، الذي تم إطلاقه في الثامن من سبتمبر الجاري.

وطرحت شركة «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ» (المساهم البائع)، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، 342 مليوناً و84 ألفاً و84 سهماً، بما يُعادل 7.55% من رأسمال شركة «دو»، وذلك في إطار طرح عام ثانوي شامل التغطية التسويقية.

وشكّلت هذه الحصة المعروضة نسبة 75% من إجمالي ملكية «المعمورة» في شركة «دو»، وبناء على سعر الطرح النهائي البالغ 9.20 دراهم للسهم، من المتوقع أن يحقق الطرح نحو 3.15 مليارات درهم من العائدات الإجمالية لمصلحة المساهم البائع عند التسوية.

ويشمل الطرح شريحتين، الأولى المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وتشمل 5% من أسهم الطرح، وهي متاحة للمستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين بما في ذلك الشركات والمؤسسات الذين حصلوا على رقم مستثمر من سوق دبي المالي، والشريحة الثانية المخصصة للمستثمرين المؤهلين وتشمل 95% من أسهم الطرح، تستهدف المستثمرين المؤهلين من الشركات بدولة الإمارات ومناطق أخرى خارج الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي، إن الاختتام الناجح للطرح العام الثانوي يُمثّل إنجازاً مهماً في تعزيز مكانة «دو» في أسواق المال، فقد أسهم هذا الطرح في رفع نسبة الأسهم الحرة المتداولة إلى 27.7%، بما يعزز مستويات السيولة، ويوسّع قاعدة المستثمرين المهتمين بأسهم الشركة.

وأضاف، في بيان للشركة، أن الطلب القوي من المستثمرين الدوليين والمحليين على حد سواء، يعكس ثقتهم باستراتيجية الشركة وسجلّها في الأداء المالي والتشغيلي، إضافة إلى الفرص الواعدة التي تتطلع إليها، فيما تواصل دورها المحوري في دفع مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وأوضح أنه من خلال تعزيز السيولة، يمهّد هذا الطرح أيضاً الطريق أمام إدراج الشركة ضمن مؤشرات عالمية مثل «إم إس سي آي»، ما يسهم في تنويع قاعدة المساهمين، وتحفيز موقعها في أسواق المال.

وسيحصل كل مكتتب ضمن الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات على حد أدنى مضمون من التخصيص، يصل إلى 500 سهم من أسهم الطرح.

وسيُعاد رد المبالغ الفائضة إلى المستثمرين الأفراد في موعد أقصاه اليوم، وذلك بعد استكمال عملية التخصيص النهائية للأسهم.