تنشيط المبيعات والمنافسة يُحفّزان متاجر ذهب لبيع مشغولات «عيار 22» دون مصنعية

بدأت منافذ بيع ذهب ومجوهرات في الأسواق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، طرح عروض ترويجية لمشغولات من عيار 22 قيراطاً، من دون رسوم مصنعية، وبسعر الذهب المعلن على الشاشات في الأسواق.

وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن تلك العروض من المظاهر الإيجابية التي تدعم فرص شراء هدايا الذهب مع تقليل كُلفة الشراء، لاسيما في ظل الارتفاعات الكبيرة للمعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.

بدورهم، أرجع تجار ذهب ومجوهرات تلك العروض إلى الارتفاع الكبير للتنافسية بين المتاجر، والرغبة في تنشيط المبيعات وزيادة السيولة لدى المتاجر، عبر تحصيل أرباح منخفضة مقابل تصريف عدد أكبر من المنتجات، خصوصاً أن المشغولات الذهبية من عيار 22 قيراطاً تُعدّ الأقل مصنعية بين جميع العيارات.

وأوضحوا أن التجار الذين يطرحون تلك العروض يُروّجون لمنتجات جديدة، لكنها لموديلات سابقة، ويستفيدون من شراء الذهب منذ فترة بالأسعار العالمية، وزيادة كمية المنتجات المبيعة.

وتفصيلاً، قال المستهلك عصام فوزي إنه أثناء البحث عن مشغولات ذهبية لمناسبة عائلية، لاحظ أن هناك متاجر تطرح عروضاً تتضمن منتجات جديدة من المشغولات الذهبية من عيار 22 قيراطاً، لكن من دون أي رسوم للمصنعية، معتبراً ذلك من المظاهر الإيجابية التي تتيح للمستهلكين فرصة شراء المشغولات بالأسعار المعلنة على شاشات الأسعار فقط من دون رسوم إضافية.

من جانبه، اتفق المستهلك حازم يوسف على أن وجود أي عروض في أسواق الذهب، خصوصاً عند إلغاء رسوم المصنعية التي تُمثّل حصة كبيرة من ميزانية الشراء، من المظاهر الإيجابية في الأسواق.

وقال إن «بيع المشغولات من عيار 22 قيراطاً من دون رسوم مصنعية يزيد فرص الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً مع الارتفاعات المتتالية لسعر الذهب أخيراً، ومن المفيد التوسع بطرح العروض بشكل أكبر على جميع عيارات الذهب».

في السياق نفسه، قالت المستهلكة ليلى خالد: «كان من الشائع خلال فترات سابقة أن تظهر بعض العروض المحدودة لبيع الذهب المستعمل من دون رسوم مصنعية، لكن توسع عدد كبير من المتاجر في بيع مشغولات جديدة من عيار 22 قيراطاً من دون أي رسوم للمصنعية، من المظاهر الإيجابية المفيدة للمستهلكين».

وشددت على أهمية التوسع في تلك العروض خلال الفترات المقبلة، لتشمل عيارَي 18 و21 قيراطاً تحديداً.

بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «ماشوم للمجوهرات»، اكسيالي نوجاش: «شهدت الفترة الأخيرة توسع عدد كبير من المتاجر في طرح عروض لبيع مشغولات من عيار 22 قيراطاً، من دون أي رسوم للمصنعية، وذلك لمواجهة ارتفاع حدة المنافسة بين المتاجر».

وأوضح أن «المشغولات المعروضة من دون رسوم مصنعية، تُعدّ من المنتجات الجديدة، لكن هناك متاجر تركز على طرح موديلات جديدة لمواسم سابقة، بغرض تصريفها، وتنشيط المبيعات، والحصول على سيولة مالية، لزيادة دوران رأس المال لدى شركات تجارة الذهب والمجوهرات».

من جانبه، أشار مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات النعيم»، مدثر أحمد، إلى أن «طرح العديد من المتاجر لعروض ترويجية لبيع مشغولات ذهبية من عيار 22 قيراطاً من دون مصنعية، يرجع إلى رغبة المتاجر في مواكبة زيادة التنافسية، وتنشيط المبيعات والاكتفاء بأرباح منخفضة، لكن مع مبيعات أكبر للمشغولات التي يتم بيعها بسعر الشاشات، بحسب توقيت البيع».

أما مدير محل «مجوهرات الخطيب»، هيثم ميخائيل، فقال إن «عروض بيع مشغولات ذهبية من عيار 22 قيراطاً، من دون أي رسوم للمصنعية، تشهد إقبالاً كبيراً من المتعاملين، ورفعت من مستويات التنافسية بين العديد من المتاجر، خصوصاً مع كون تلك العروض من ضمن وسائل المنافسة وتنشيط المبيعات».

واعتبر مدير المبيعات في محل «نور الطريق لتجارة الذهب والمجوهرات»، رامي نحلوس، أن «عروض بيع المشغولات من عيار 22 قيراطاً من دون مصنعية من العروض التنافسية الداعمة لزيادة مبيعات المتاجر، خصوصاً أن منافذ البيع تتنازل عن ربحها من رسوم المصنعية مقابل بيع عدد أكبر من المنتجات والاستفادة من فروق أسعار الشراء وفقاً لأسعار عالمية للمشغولات وإعادة البيع بأسعار الشاشات المحلية، والتي تكون أعلى من معدلات أسعار الذهب العالمية بنسب محدودة».

في السياق نفسه، قال مسؤول البيع في أحد منافذ تجارة الذهب والمجوهرات، كارم قاسم، إن «المتاجر تركز بشكل أكبر على عرض المشغولات من عيار 22 قيراطاً للبيع من دون مصنعية، وذلك لكون تلك المشغولات تُعدّ أقل في المصنعية بين جميع العيارات، وفي الأغلب تكون مشغولات جديدة لكن من مواسم سابقة، وبالتالي زيادة فرص بيعها في الوقت الحالي، ما يوفر فائدة مشتركة للمستهلكين في الحصول على أسعار جيدة، وللمتاجر في الحصول على أرباح معقولة وتنشيط المبيعات وزيادة كميات المشغولات المبيعة».

