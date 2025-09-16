«دبي للسلع» يوسّع «مركز القهوة» بـ 16 مكتباً خاصاً

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، الإطلاق الرسمي لطابق «الميزانين» في «مركز القهوة» التابع له، حيث يمثل هذا الطابق مساحة جديدة تمتد على 500 متر مربع، صُممت خصيصاً لدعم وصول الأعضاء وأصحاب المصلحة في قطاع القهوة إلى الأسواق العالمية، وتحفيز الابتكار، ودفع عجلة نمو أعمالهم التجارية.

وأفاد المركز في بيان أن المنشأة الجديدة تضم 16 مكتباً خاصاً متاحاً للإيجار، وخيارات مرنة للمكاتب المشتركة، وركناً حصرياً لقهوة «الإسبريسو» مخصصاً للأعضاء فقط، ما يتيح لهم تقديم عروض حية لمنتجاتهم واستضافة ضيوفهم بسهولة.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، أصدر مركز دبي للسلع المتعددة تقريره الخاص الأحدث ضمن سلسلة «مستقبل التجارة»، والذي يركز على قطاع القهوة، ويستكشف ديناميكيات التجارة المتغيرة في هذه الصناعة التي تتجاوز إيراداتها 200 مليار دولار، وتبلغ قيمة تجارتها العالمية وحدها ما يزيد على 26 مليار دولار.

وخلص التقرير إلى أنه مع استهلاك أكثر من مليارَي كوب من القهوة يومياً، يُعد البن واحداً من أكثر السلع تداولاً في العالم، إلا أن التهديدات المناخية، وتغير أذواق المستهلكين، وديناميكيات القوة الجديدة في سلسلة القيمة، كلها عوامل بدأت تعيد رسم خريطة القهوة العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «لا تقتصر أهمية القهوة على كونها مجرد سلعة، بل تمثل جزءاً أصيلاً من هويتنا في العالم العربي وركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إذ يتجاوز حجم سوقها الاستهلاكي 200 مليار دولار، ويُستهلك منها نحو ملياري فنجان يومياً».

وأضاف: «يتنامى دور إمارة دبي ليتجاوز مجرد إعادة التوزيع، فالإمارة اليوم أصبحت منصة عالمية للقهوة المتخصصة، وقد استقطب معرض (عالم القهوة دبي 2025) ما يزيد على 17 ألف زائر وسجل أسعاراً قياسية في مزادات لأصناف نادرة، ما يؤكد عمق السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يُتوقع أن يصل حجم سوق القهوة فيها إلى نحو 11.5 مليار دولار».

وتابع بن سليم: «بفضل هذه المنظومة المتكاملة، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية لملكية السلع التي توفرها منصة (تريد فلو) التابعة للمركز، تسهم دبي في كتابة الفصل التالي من قصة القهوة، الذي يمتزج فيه عبق التراث بروح الابتكار وتتحقق فيه آفاق النمو الشامل للجميع».