«العربية أبوظبي» تطلق رحلات إلى أسيوط

أعلنت «العربية أبوظبي» عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار أسيوط الدولي في جمهورية مصر العربية، وذلك ابتداءً من الرابع من نوفمبر 2025، بمعدل رحلتين أسبوعياً، يومَي الثلاثاء والجمعة.

ومع إضافة أسيوط إلى شبكة وجهات الشركة، أصبحت «العربية أبوظبي» تربط أبوظبي بثلاث مدن مصرية إلى جانب القاهرة والإسكندرية، ما يعزز حركة السفر الجوي بين الإمارات ومصر.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: «يسعدنا إطلاق خدمة أسيوط الجديدة المباشرة انطلاقاً من أبوظبي، وتأتي هذه الإضافة لتعزيز شبكة وجهاتنا بين الإمارات ومصر، ما يتيح لعملائنا خيرات سفر أوسع وبأسعار تنافسية للسفر بين البلدين».