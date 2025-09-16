«مطارات دبي»: تركيب 520 حلقة سمع في «دبي الدولي»

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن الانتهاء من تركيب أكثر من 520 حلقة سمع في مطار دبي الدولي، في خطوة هي الأكبر من نوعها على مستوى العالم، ويهدف هذا الإنجاز إلى تسهيل التنقل لمستخدمي أجهزة السمع، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة المطار وجهة رائدة عالمياً في تطبيق معايير الوصول الشامل.

وتسهم هذه التقنية المتطورة في تحسين جودة تلقي الصوت لمستخدمي أجهزة السمع أو زراعة القوقعة، حيث جرى تركيبها في عدد من النقاط الحيوية في المطار، بما في ذلك كاونترات تسجيل الوصول وإجراءات السفر، ومراقبة الجوازات، وبوابات الصعود إلى الطائرة، ومكاتب الاستعلامات في مباني المسافرين الثلاثة، ويُمكن للضيوف تفعيل الخدمة بسهولة عبر تفعيل خاصية «T» في أجهزتهم، من دون الحاجة إلى أي اقتران أو أجهزة إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن «هذه الخطوة تؤكد التزام مطارات دبي بتوفير بيئة سفر شاملة وميسّرة لجميع الضيوف، وتمكينهم من التنقل بسهولة وسلاسة عبر مرافق المطار، وإن تركيب 520 حلقة سمع يمثل إنجازاً نوعياً يُجسد التعاون الوثيق داخل مجتمع المطار (oneDXB)، ويحوّل رؤيتنا نحو سفر أكثر سهولة وشمولية إلى واقع ملموس يستفيد منه الملايين».