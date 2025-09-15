33.2 مليار درهم عائدات طرح 6 شركات

كشف رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، أن عائدات الطروحات الحكومية في سوق دبي المالي البالغة ست شركات، وهي: «ديوا»، و«تيكوم»، و«سالك»، و«إمباور»، و«تاكسي دبي»، و«باركن»، بلغت نحو 33.2 مليار درهم، بحجم طلبات قياسي بلغ 1.069 تريليون درهم.

وارتفع سعر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، التي تم إدراج أسهمها في 12 أبريل 2022، بنسبة 11.29% مسجلاً 2.76 درهم عند إغلاق يوم الجمعة 12 سبتمبر الجاري، مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.48 درهم، فيما بلغت عائدات الطرح 22.3 مليار درهم بحجم طلبات 315 مليار درهم، وبتغطية 14 مرة.

بدوره، نما سهم مجموعة «تيكوم»، التي تم إدراج أسهمها في الخامس من يوليو 2022 بنسبة 25.84% إلى 3.36 دراهم، مقارنة بسعر طرح بلغ 2.67 درهم، فيما بلغت عائدات الطرح 1.7 مليار درهم، بحجم طلبات 36.4 مليار درهم وتغطية 21 مرة.

كما ارتفع سهم «سالك» بنسبة 214.5% مسجلاً 6.29 دراهم، مقارنة بسعر طرح بلغ درهمين، وبلغت عائدات الطرح 3.7 مليارات درهم بحجم طلبات 184.2 مليار درهم وبتغطية 49 مرة.

أما سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، التي تم إدراج أسهمها في 15 نوفمبر 2022، فارتفع بنسبة 29.32% إلى 1.72 درهم، مقارنة بسعر الطرح البالغ 1.33 درهم، وبلغت عائدات الطرح 2.7 مليار درهم بحجم طلبات 124.6 مليار درهم وبتغطية 47 مرة.

بدوره، ارتفع سهم شركة «تاكسي دبي» بنسبة 43.24% مسجلاً 2.65 درهم مقارنة بسعر طرح 1.85 درهم، وبلغت عائدات الطرح 1.2 مليار درهم، بحجم طلبات 150 مليار درهم وبتغطية 130 مرة.

وازداد سعر سهم شركة «باركن» التي تم إدراجها في 21 مارس 2024، بنسبة 180.47% مسجلاً 5.89 دراهم مقارنة بسعر الطرح البالغ 2.1 درهم، فيما بلغت عائدات الطرح 1.6 مليار درهم بحجم طلبات 259 مليار درهم، وبتغطية 165 مرة.